KI-Chip-Aktie

Nvidia: Warum ich die Schwäche zum Kaufen nutze

onvista · Uhr

Nvidia verschiebt die nächste große Plattform Kyber um mindestens zwölf Monate. Als Grund gelten Fertigungsprobleme bei einer mehrlagigen Leiterplatte. Die Aktie ist von 236 auf 194 Dollar zurückgekommen. Mit einem PEG-Ratio von 0,4 halte ich sie für stark unterbewertet.

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Was bewegt die Aktie?

Die Einführung der Plattform Kyber verschiebt sich um mindestens zwölf Monate. Ursprünglich war der Start für 2027 geplant. Kyber ist die neue Rackscale-Architektur für die Rubin-Ultra-Chips und sollte parallel zu diesen erscheinen. Die Chip-Generation Vera Rubin befindet sich bereits in voller Produktion.

Der Grund für die Verzögerung liegt in der Fertigung: Eine mehrlagige Leiterplatte, die die einzelnen Module innerhalb des Systems verbindet, bereitet Probleme. Eine Zwischenlösung, bei der zwei aktuelle Racks zusammengeschaltet würden, haben die Kunden aus Kostengründen abgelehnt. Damit kommt es bei Nvidia zum ersten Mal zu einer größeren Verschiebung in der Produktentwicklung, was am Markt zunächst schlecht ankommt.

Charttechnik

Die Aktie ist von 236 Dollar auf 194 Dollar zurückgekommen und zeigt zuletzt eine deutliche Schwäche. Der Rückgang fällt mit der Nachricht über die Kyber-Verschiebung zusammen.

Martins Einschätzung

Die Schwäche halte ich für falsch. Nvidia wird inzwischen mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von unter 20 und einem PEG-Ratio von 0,4 gehandelt. Damit ist die Aktie günstiger als der S&P 500 im Durchschnitt, bei einer deutlich höheren Wachstumsrate für die nächsten Quartale. Aus meiner Sicht ist Nvidia doppelt billig und zählt zu den am stärksten fehlgepreisten Aktien im gesamten Markt. Deshalb rate ich hier eher zum Akkumulieren als dazu, Positionen glattzustellen.

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