LBBW Kapitalmärkte Daily
OPEC+ erhöht erneut die Förderquoten
OPEC+ erhöht Förderquoten
Bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran gab es übers Wochenende keine neuen Entwicklungen. Derweil passierten aber wieder Schiffe die Straße von Hormus, was in Verbindung mit der Einigung der OPEC+ auf eine weitere Erhöhung der Fördermengen um 188.000 Barrel pro Tag ab August zusätzlich zu den bereits erfolgten Erhöhungen für einen Rückgang beim Ölpreis führte. Die Gesamtmenge erhöht sich damit gegenüber April um rund 800.000 Barrel pro Tag. Der Preis für Brent erreichte ein Viermonatstief von 71,86 US-Dollar pro Barrel. Sinkende Energiekosten in Verbindung mit einem schwächeren US-Arbeitsmarktbericht hatten zudem einen leichten Rückgang der Rendite 10jähriger US-Treasuries auf 4,47% zur Folge. Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Fed wird am Mittwoch erwartet und könnte Hinweise über die Sicht der US-Notenbank in Bezug auf den jüngsten Ölpreisrückgang geben.
Zinsprognosen revidiert
Am vergangenen Freitag haben wir im Rahmen unseres Anleihen Weekly die EUR-Leitzinsprognose revidiert. Wir gehen zwar weiterhin davon aus, dass der EZB-Rat auf seiner September-Sitzung den Einlagesatz um 25 Bp auf 2,50% erhöhen wird. Eine darüberhinausgehende Zinserhöhung - wie bisher von uns erwartet - dürfte jedoch nur noch dann im Raum stehen, wenn das USA-Iran-Abkommen scheitern und die Straße von Hormus abermals für mehrere Monate geschlossen werden sollte. Vor dem Hintergrund der Revision der EZB-Leitzinsprognose haben wir unsere Prognose für die Rendite 10-jähriger Bunds auf Dreimonatssicht von 3,20% auf 3,00% und auf Zwölfmonatssicht von 3,35 % auf 3,20 % nach unten genommen. Auf Dreimonatssicht sehen wir die US-Benchmarkrendite nunmehr bei 4,40% (bisher: 4,65%), während wir unsere Prognose per 30.06.2027 nur geringfügig von 4,65% auf 4,55% korrigiert haben.
ISM Services verbessert erwartetIn den USA wird heute der Juni-Wert des ISM-Index für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Laut unserer Prognose von 54,8 Zählern (Mai: 54,5) dürfte dieser nun den zweiten Monat in Folge eine moderate Stimmungsaufhellung innerhalb des mit Abstand größten Sektors der US-amerikanischen Volkswirtschaft (Dienstleistungen stehen für rund 80% der US-Wirtschaftsleistung) signalisieren. Die Konsens-Schätzung liegt bei nur 54,1 Zählern. Der Makrodatenkalender ist in dieser Woche ansonsten beiderseits des Atlantiks relativ dünn besetzt.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Europäische FlugzeugbauerInsider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visierheute, 08:34 Uhr · Reuters
Nasdaq-IPO am FreitagSK Hynix will bei US-Zweitnotiz 28 Milliarden Dollar einnehmenheute, 07:52 Uhr · Reuters
ÜbernahmeangebotThales will Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail aufkaufenheute, 06:47 Uhr · Reuters