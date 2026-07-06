Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Halten

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Original-Research: Binect AG - von BankM AG

06.07.2026 / 16:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Binect AG

     Unternehmen:              Binect AG
     ISIN:                     DE000A3H2135

     Anlass der Studie:        Beteiligungs-Verkauf, Kurzanalyse
     Empfehlung:               Halten
     seit:                     06.07.2026
     Kursziel:                 EUR 1,68
     Letzte Ratingänderung:    06.07.2026, vormals Kaufen
     Analyst:                  Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Verkauf des operativen Geschäfts und Ausschüttung an die Aktionäre

Am 11.6.2026 meldete die Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market,
Basic Board, MA10 GY) den geplanten Verkauf ihrer (einzigen) operativen
Tochter an den strategischen Partner hpc DUAL Österreich GmbH für EUR 6,3 Mio.
Der Verkauf bedarf noch der Zustimmung durch die Hauptversammlung
(30.7.2026; 11 Uhr, virtuelle HV) - nach §179a AktG ist eine Zustimmung von
75% der anwesenden Stimmen erforderlich. Die Rationale hinter dem Verkauf
ist, dass - durch das sich schnell wandelnde Geschäftsumfeld (Stw. "IDP") -
Produktportfolioanpassungen schneller und umfangreicher erfolgen müssten.
Dies hätte eine erhebliche finanzielle Kraftanstrengung erfordert und wäre
über den Kapitalmarkt zu gegenwärtigen Bedingungen nicht im Interesse der
Aktionäre zu bewerkstelligen gewesen (Verwässerung).. Vor diesem Hintergrund
sind der Verkauf des operativen Geschäfts und die anschließende mehrstufige
Ausschüttung über Aktienrückkäufe für Binect-Aktionäre attraktiver. Es soll
kein neues operatives Geschäft erworben werden, vorhandene Verlustvorträge
gehen verloren. Der Faire Wert bei HV-Zustimmung (von der wir ausgehen),
lässt sich aus den HV-TOPs herleiten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1fe7ed06cc0167f70bb058882f596870

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=e08f4cf3-7942-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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