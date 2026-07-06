Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH

06.07.2026 / 13:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Mutares SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A2NB650

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      06.07.2026
     Kursziel:                  EUR 49,40 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

Neuigkeiten von der Hauptversammlung

Die Ende letzter Woche abgehaltene Hauptversammlung für das Geschäftsjahr
2025 brachte erwartungsgemäß keine wesentlichen Neuigkeiten. Aus unserer
Sicht rücken vielmehr die operative Umsetzung der US-Expansion und die
avisierte Exit-Pipeline in den Fokus. Sollten die angekündigten
Unternehmensverkäufe planmäßig zu den erwarteten Bewertungen abgeschlossen
werden, wird erhebliche Liquidität freigesetzt, die nach unserer
Einschätzung den mitunter kritisierten Investment Case nachhaltig
untermauern. Wir bestätigen unser aus einem proprietären
Sum-of-the-Parts-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 49,40 und unser
Buy-Rating für die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA.

Die Hauptversammlung von Mutares am vergangenen Freitag hat wie erwartet
alle Beschlussvorlagen des Vorstands gebilligt und einer Dividende von EUR
2,00 je Aktie zugestimmt. Operativ stand jedoch weniger die Ausschüttung als
vielmehr die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens im Mittelpunkt.
So schafft Mutares mit der Gründung des neuen Segments Chemicals & Materials
eine neue wichtige Plattform für zukünftiges Wachstum. Dabei liegt der Fokus
auf dem US-Markt, auf dem zeitnah mindestens ein weiterer Standort -
voraussichtlich in Houston - eröffnet werden soll.

Nach Angaben des Vorstands hat Mutares aktuell die größte
Veräußerungspipeline der Unternehmensgeschichte. Bereits erfolgreich
abgeschlossen wurden in diesem Geschäftsjahr die Verkäufe von Kalzip, WIJ
Special Media, der inTime-Gruppe, Relobus, Peugeot Motocycles, Terranor
sowie der Benelux-Aktivitäten von F.lli Ferrari. Weitere Exits stehen
demnach unmittelbar bevor: Der Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy
Industries Power Systems soll nach Erfüllung der üblichen
Vollzugsbedingungen in Q3/2026e abgeschlossen werden; aus dem
unternehmensintern als "Home-Run-Exit" bezeichneten Verkauf rechnen wir mit
Liquiditätszuflüssen in Höhe von mehr als EUR 100 Mio. Ebenfalls für das
Q3/2026e ist nach Unternehmensangaben der Abschluss der Veräußerung von
Walor Precision Turning zu erwarten.

Zur seit August 2025 laufenden BaFin-Prüfung des Jahresabschlusses 2023
erläuterte der Vorstand, dass sich die Beanstandungen ausschließlich auf den
Ausweis der Restlaufzeiten konzerninterner Darlehensforderungen
beschränkten. Befürchtete Einwände gegen deren Werthaltigkeit bestätigten
sich nicht. Die entsprechenden Angaben wurden für die Abschlüsse 2023 bis
2025 angepasst; der Lagebericht von Holding und Konzern blieb ohne
Beanstandungen. Aus unserer Sicht ist damit ein wesentlicher
Unsicherheitsfaktor für die Kursentwicklung entfallen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0fb8953b2efd513aa8aac998f1dd99e5

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=fe98da46-792a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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