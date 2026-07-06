Original-Research: SERVICEWARE SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: SERVICEWARE SE - von Montega AG

06.07.2026 / 15:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu SERVICEWARE SE

     Unternehmen:               SERVICEWARE SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.07.2026
     Kursziel:                  25,00
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Serviceware wird am 24. Juli 2026 den Bericht für das erste Halbjahr 2025/26
veröffentlichen. Nach dem verhaltenen Jahresauftakt erwarten wir eine
deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums sowie eine spürbare
Ergebnisverbesserung.

SaaS-Dynamik dürfte sich beschleunigt fortsetzen: In Q2/26 erwarten wir
einen Konzernumsatz von 31,8 Mio. EUR (+14,6% yoy), getrieben von starker
SaaS/Service-Entwicklung (+21,9% yoy). Bereits das Erreichen des Q1-Niveaus
würde bei den SaaS/Service-Erlösen einem Wachstum von 11,7% yoy entsprechen.
Zusätzlich erwarten wir einen weiteren sequenziellen Anstieg, da sich die im
ersten Quartal kommunizierten Vertragsabschlüsse zunehmend in den Umsätzen
widerspiegeln dürften. Diese neuen SaaS-Verträge im einstelligen
Mio.-EUR-Bereich waren zum letzten Stichtag noch nicht bilanziell erfasst
und sollten sich neben den ersten Umsatzbeiträgen insbesondere inden
Vertragsverbindlichkeiten zum Q2 niederschlagen. Auf Halbjahressicht würde
sich Serviceware gemäß unserer Schätzungen mit einem Umsatzwachstum von
10,1% trotzdes schwächeren Q1 in der Mitte der Jahresguidance (+5 bis +15%
yoy) befinden.

EBITDA-Sprung in Q2 erwartet: Ergebnisseitig erwarten wir für Q2/26 ein
EBITDA von 2,1 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR). Damit dürfte sich die im
Auftaktquartal noch durch einen höheren Materialaufwand sowie vorlaufende
Vertriebskosten belastete Profitabilität spürbar erholen. Die von uns
erwartete EBITDA-Marge von 6,5% (+1,9PP yoy) unterstreicht das
Skalierungspotenzial des Geschäftsmodells bei einer zum großen Teilfixen
Kostenstruktur.

Auszeichnung für ITFM-Software: Nach der bereits im Vorjahr erfolgten
Einstufung als 'Strong Performer" im ESM-Bereich wurde Serviceware nun im
ITFM-Segment von Forrester als 'Leader" in der höchsten Kategorie der
Forrester Wave gemeinsam mit Apptio und MagicOrange positioniert. Positiv
hervorgehoben wurde unter anderem das einheitliche Modell für Budgetierung,
Prognosen und Ist-Werte, was Abweichungsanalysen und belastbare
Szenariorechnungen ermöglicht. Änderungen inden Planungsannahmen werden
dabei konsistent auf einzelne Kostenpositionen herunterberechnet. Dies
spricht u.E. für die Stärke von Serviceware bei der
Entscheidungsunterstützung, einem Kernaufgabengebiet der Software
mitentsprechend hohem Kundennutzen. Als einziges der bewerteten Unternehmen
bietet Serviceware zudem ein wertbasiertes Preismodell an. Laut Forrester
eignet sich die Lösung insbesondere für große Konzerne mit komplexen
Serviceportfolios und anspruchsvollen Chargeback-Anforderungen.

Fazit: Wir erwarten, dass im zweiten Quartal die zuvor erwartete
Dynamisierung im Jahresverlauf sichtbar wird. Wir bestätigen die
Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8a31f25653576f426516e5a8b26dd630

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=21d3a446-7939-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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