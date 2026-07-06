Pistorius trifft Vorkehrungen für AfD-Wahlsieg - Unterstützung von Grünen

05. Jul (Reuters) - Bundesverteidigungsminister ⁠Boris Pistorius (SPD) erhält für seine Warnung vor einer Weitergabe geheimer Informationen an eine mögliche AfD-Landesregierung Unterstützung aus der Opposition. "Die AfD ist der parlamentarische Arm Moskaus in Deutschland", sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz dem "Handelsblatt". "Die Gefahr des Abflusses hochsensibler Daten an ein uns feindlich gesonnenes diktatorisches Regime ist leider äußerst real." Von Notz ist Vizevorsitzender ‌des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestags. Die Sitze der AfD in dem Gremium sind vakant, da deren Kandidaten keine parlamentarische Mehrheit erhalten hatten.

Pistorius hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, ein möglicher Sieg der AfD bei ⁠der Landtagswahl in ⁠Sachsen-Anhalt am 6. September mache ihm "allergrößte Sorgen". Er bejahte die Frage, ob er größte Bauchschmerzen hätte, einem AfD-Minister geheime Informationen zu übermitteln. "Wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, wem wir Zugang zu geheim eingestuften Informationen geben können", sagte Pistorius. "Dazu sind wir verpflichtet, weil es um die Sicherheit unseres Landes geht." Die Nähe der AfD zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sei nicht zu übersehen. Informationen dürften nicht in ‌die falschen Hände geraten. Gewöhnlich tauschen sich die Sicherheitsbehörden von Bund ‌und Ländern eng aus.

Von Notz forderte, der Nationale Sicherheitsrat der Bundesregierung müsse sich mit der Thematik beschäftigen. "Was passiert, wenn Rechtsextremisten in Verantwortung kommen, haben wir in Österreich erlebt", sagte von Notz. Medien hatten von dem Verdacht berichtet, ⁠dass in Zeiten des von der FPÖ geführten Innenministeriums Daten von mehr als 30.000 Beschäftigten österreichischer Sicherheitsbehörden ‌an Russland übermittelt worden seien. Zudem war im Mai ⁠der ehemalige Chefinspektor des österreichischen Verfassungsschutzes wegen Spionage für Russland zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Es handelte sich einen der größten Geheimdienstskandale in Österreich.

DIENSTVERPFLICHTUNGEN FÜR LITAUEN - HILFE FÜR UKRAINE

Pistorius äußerte in der "Bild am Sonntag" außerdem die Einschätzung, dass für die Stationierung der Bundeswehrbrigade in ‌Litauen eine nennenswerte Soldatenzahl verpflichtet werden müsse. "Ich rede von ⁠unter 1000", sagte der Verteidigungsminister. "Wir haben eine Herausforderung ⁠bei den Mannschaftsdienstgraden und bei Spezialisten. In den Fällen kann es am Ende zu einer Verpflichtung kommen." Bislang habe die Bundeswehr die Mehrzahl der Dienstposten mühelos mit Freiwilligen besetzen können. Der Aufbau der Bundeswehrbrigade mit rund 4800 Soldaten und 200 zivilen Beschäftigten soll nach früheren Angaben 2027 abgeschlossen sein. Dies soll Litauen Sicherheit vor einer russischen Bedrohung geben.

Vor dem am Dienstag beginnenden Nato-Gipfel kündigte Pistorius weitere Finanzhilfen für die Ukraine an, aus EU-Krediten und einem neuen Fördertopf. "Da reden wir über insgesamt 70 Milliarden Euro." Der deutsche Anteil werde "mit Sicherheit der größte Einzelbetrag" sein. Eine Lieferung des deutschen ⁠Marschflugkörpers Taurus halte er nicht für nötig: "Ich glaube nicht, dass die Ukraine den Taurus noch braucht."

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)