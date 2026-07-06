Pressestimme: 'Frankenpost' zu den gestiegenen Mieten

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HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu den gestiegenen Mieten:

Der DGB ruft nach einem staatlich verordneten Mietpreisstopp. Nachvollziehbar einerseits. Andererseits wird er keine zusätzliche Wohnung bringen, weil er die wahren Probleme nicht löst. Ansprüche müssen runter, Bauen muss unbürokratischer, einfacher, schneller und damit billiger werden./yyzz/DP/nas

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