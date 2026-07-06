Pressestimme: 'Neue Presse' zum Bundeshaushalt

dpa-AFX · Uhr
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COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zum Bundeshaushalt:

"Reformen sind nötig, sonst wird das Wachstumspotenzial bis zum Ende des Jahrzehnts gegen Null sinken, wird die Wirtschaft bei normaler Auslastung also nicht wachsen. Dadurch verschlechtern sich die Einnahmen weiter und es wird zu echten Verteilungskämpfen kommen."/yyzz/DP/nas

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