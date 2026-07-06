Regierung bringt Haushalt auf den Weg - Verbände sprechen von Trickserei

- von Holger Hansen

Berlin, ⁠06. Jul (Reuters) - Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf für 2027 auf den Weg gebracht, der über 200 Milliarden Euro neue Schulden vorsieht. Bei Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Umweltschützern und der Opposition lösten die Pläne breite Kritik aus. Die Vorwürfe reichten von einer gefährlichen Schuldenpolitik über eine massive soziale Schieflage bis hin zu "Taschenspielertricks", um Einsparungen nur vorzutäuschen. Für zusätzlichen Unmut sorgen Pläne für eine vorgezogene Zuckersteuer und Steuererhöhungen sowie Kürzungen im Sozialbereich.

Der von der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD beschlossene Entwurf ‌war am Freitag vorab bekannt geworden und sieht für 2027 Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro vor. Die Nettokreditaufnahme allein im Kernhaushalt soll 118,7 Milliarden Euro betragen. Rechnet man die Sondervermögen für Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaschutz hinzu, summiert sich die Neuverschuldung auf 203,6 Milliarden Euro. Ein ⁠Schwerpunkt sind die auf ⁠109,7 Milliarden Euro massiv steigenden Ausgaben im Etat von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Trotz der hohen Schuldenaufnahme bleibt in der Finanzplanung für die Jahre 2028 bis 2030 eine Lücke von rund 107 Milliarden Euro.

Um die Lücke für 2027 zu schließen, plant die Regierung ein Bündel an Maßnahmen, die im ebenfalls auf den Weg gebrachten Haushaltsbegleitgesetz verankert sind. So sollen die Steuern auf Alkohol, Schaumwein und Alkopops um 20 Prozent steigen, was 455 Millionen Euro einbringen soll. Zudem werden der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung um eine Milliarde Euro gekürzt und der Sofortzuschlag zum Kinderzuschlag gestrichen, was 450 Millionen Euro spart. ‌Ferner sollen 2,7 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds in den Kernhaushalt fließen. Der ‌Beginn der Tilgung für den Bundeswehr-Sondertopf wird auf 2033 verschoben.

BDI WARNT VOR ALARMIERENDEN SCHULDENZUWÄCHSEN

Trotz weiterhin hoher Investitionen gab es auch aus der Wirtschaft scharfe Kritik. Die geplanten Ausgaben- und Schuldenzuwächse seien alarmierend, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Industrieverbands BDI, Tanja Gönner. "Die Zinskosten explodieren weiter." Der Handwerksverband ZDH erklärte, die Beschlüsse schafften "nicht wirklich Vertrauen in eine dauerhaft ⁠solide Finanzpolitik". Probleme würden in die Zukunft verschoben, anstatt sie zu lösen. Der Digitalverband Bitkom kritisierte, dass ein Großteil der Digitalprojekte weiter über Sondervermögen und ‌nicht aus dem Kernetat finanziert werde.

Von Gewerkschaften und Umweltverbänden kam fundamentale Kritik. ⁠Der DGB warf der Regierung eine "enorme Schieflage" zulasten sozialer Leistungen vor. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) kritisierte, der KTF verkomme durch die Mittelumleitung zum "Verschiebebahnhof für mangelnde Einsparbemühungen". Dies seien "Taschenspielertricks". Der Umweltverband BUND sprach von einem "Angriff auf den Klimaschutz", während der Verkehrsclub VCD einen "schweren Fehler" darin sah, ausgerechnet bei der Sanierung der Schiene zu sparen. Linken-Politiker Dietmar Bartsch nannte den Entwurf einen "Frontalangriff auf den Sozialstaat".

Für besonderen Unmut sorgen ‌Überlegungen in der Koalition, eine Zuckersteuer schon zum 1. Januar 2027 einzuführen, was aber ⁠noch nicht Teil des Regierungsentwurfs ist. Die Spitzenverbände der Getränkewirtschaft ⁠bezeichneten dies als "Affront gegen den Mittelstand". Eine derart überstürzte Einführung lasse den zumeist mittelständischen Unternehmen keine Zeit zur Anpassung von Rezepturen. Gesundheitspolitische Argumente seien "allenfalls Fassade", es gehe ums Stopfen von Haushaltslöchern.

Die Bundesregierung nimmt trotz der hohen Neuverschuldung für sich in Anspruch, dass sie auch bei der Konsolidierung des Haushalts vorankomme. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wollte Details des Etatentwurfs und Finanzplans bis 2030 zunächst vor dem Haushaltsausschuss des Bundestages und am späten Nachmittag vor der Presse erläutern. Für die Jahre 2026 bis 2030 werden über eine Billion neue Schulden aufgenommen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann begrüßte, dass alle Ministerien zusammen ab 2028 drei Prozent sparen sollten. Dies sei der richtige Ansatz, "weil wir über einen zweistelligen Milliardenbetrag reden". Für den Etat 2027 leisten die Ressorts strukturelle Einsparungen von einem Prozent oder vier Milliarden Euro. Ab 2028 kommen laut Kabinettsvorlage zwei Prozent oder zusätzliche Einsparungen von rund acht Milliarden ⁠Euro hinzu.

Der Bundestag soll im September erstmals über den Haushalt für 2027 und den Finanzplan bis 2030 beraten. Verabschiedet wird der Etat erst Ende November. Bis dahin sind zahlreiche Änderungen zu erwarten.

(Mitarbeit: Andreas Rinke, redigiert von Sabine Ehrhardt.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)