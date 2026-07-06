ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Rekordlauf mit Mini-Schritt fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag mit einem kleinen Plus sein Rekordhoch vom Freitag übersprungen. Manch ein Analyst zweifelt indes, dass das in nächster Zeit so weiter geht. Charttechniker Christoph Geyer spricht von einem inzwischen überkauften Markt, während Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank auf die zuletzt "relativ schwachen Umsätze" verweist. Diese setzten ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit des Dax-Ausbruchs.

Mit plus 0,24 Prozent auf 25.841 Punkten erreichte das deutsche Börsenbarometer eine neue Bestmarke. Am Donnerstag hatte der Dax seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und am Freitag erstmals auch die Marke von 25.800 Punkten übersprungen. Der MDax stieg am Montag um 0,72 Prozent auf 33.232 Punkte.

Gefragt waren hierzulande vor allem wieder Aktien aus dem Rüstungssektor. Rheinmetall gewannen an der Dax-Spitze 2,5 Prozent. Im MDax stiegen TKMS um 4,5 Prozent, Renk um 3,1 Prozent und Hensoldt um 1,9 Prozent. Die Papiere profitierten von einem Übernahmevorhaben in Frankreich. So will der französische Rüstungskonzern Thales den französischen Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail Technologies für 134 Euro je Aktie übernehmen.

Gefragt war außerdem die SAP-Aktie , die sich mit plus 1,9 Prozent von ihren Freitagsverlusten erholte, während Infineon als Schlusslicht im Dax um 3,3 Prozent nachgaben. Im MDax zählten Suss und Elmos zu den schwächsten Werten mit Verlusten von etwas mehr als 3 Prozent. Aktuell sind Aktien aus der Software-Branche wieder gefragter, während wegen KI stark gelaufene Chipwerte schwächelten.

Continental verloren 1,9 Prozent, nachdem das Papier des Autozulieferers am Freitag nach auf den höchsten Stand seit Ende November 2021 gesprungen war. Der künftig reine Reifenkonzern will einen Großteil der Einnahmen aus dem kurz vor dem Abschluss stehenden Verkaufs der Kunststofftechniksparte Contitech an die Aktionäre weitergeben. Bereits vor dem Wochenende hatte Conti den bevorstehenden Verkauf seiner Sparte bekanntgegeben. Analyst Thomas Besson von Kepler Cheuvreux rät nun zu Gewinnmitnahmen und strich seine Kaufempfehlung für die Aktie. Die Unterschrift unter den Verkauf von ContiTech besiegle den finalen Schritt des jahrelangen Konzernumbaus. Damit sei der letzte größere Kurstreiber Geschichte.

Delivery Hero reagierten mit plus 0,9 Prozent auf einen Bericht der "Financial Times". Wie die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf Insider schreibt, hat der US-Fahrdienstleister Uber einen Großteil seiner erst vor wenigen Monaten bekanntgegebenen Expansionspläne im Bereich Essenslieferungen in Europa vorerst gestoppt, während er eine Übernahme des deutschen Wettbewerbers Delivery Hero vorantreibt. "Aktuellen Meldungen zufolge hält Uber allerdings inzwischen direkt knapp unter 25 Prozent an Delivery Hero und - einschließlich Derivaten - rund 37 Prozent", rechnete ein Händler vor./ck/stk