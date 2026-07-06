ROUNDUP/Milliardengeschäft: Sender ITV verkauft Mediensparte an Sky

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Mit einer 1,6 Milliarden Pfund schweren Übernahme der Medien- und Unterhaltungssparte des Senders ITV will Sky ein britisches Streaming-Angebot als Konkurrenz für Netflix und Co. schaffen. Nach monatelangen Verhandlungen einigte sich Sky mit ITV auf den Kauf von ITV Media & Entertainment für umgerechnet mehr als 1,8 Milliarden Euro.

Entstehen soll der Mitteilung von Sky zufolge ein führender britischer Streaminganbieter als Alternative zu den globalen Streaming-Giganten. Das Geschäft umfasst den Streaming-Dienst ITVX und die frei empfangbaren Sender von ITV, nicht aber etwa die Produktionssparte. Die Nachrichtenredaktionen der beiden Sender sollen eigenständig bleiben. Sky hat sich demnach zudem zu einem fünfjährigen Liefervertrag im Wert von 2,1 Milliarden Pfund verpflichtet.

Die Vereinbarung braucht laut Sky noch die Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. ITV ist Großbritanniens größter kommerzieller Fernsehsender, hat jedoch als Public Service Broadcaster einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Die Fernsehsender sollen frei empfangbar und ITVX weiterhin kostenlos angeboten werden, heißt es. Die Aktie von ITV notierte am Montagnachmittag nach einem festen Start nahezu unverändert./pba/DP/mis/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ITV
Amazon
Netflix
Walt Disney

Das könnte dich auch interessieren

Netflix-Konkurrenz
Milliarden-Deal: Sky baut britisches Streaming ausheute, 08:09 Uhr · dpa-AFX
Milliarden-Deal: Sky baut britisches Streaming aus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Niederländische Großbank
ING steigt bei spanischer Singular Bank einheute, 10:00 Uhr · Reuters
Europäische Flugzeugbauer
Insider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visierheute, 08:34 Uhr · Reuters
Nasdaq-IPO am Freitag
SK Hynix will bei US-Zweitnotiz 28 Milliarden Dollar einnehmenheute, 07:52 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen