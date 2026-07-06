von
ING Groep N.V.

S&P 500 - Jetzt Kurs auf 8.000 Punkte

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SP GROUP
8
8000 INC DL-,01
Ö
Ölpreis Brent
S
S&P 500
Apple

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
US-Indizes behaupten Gewinne - Monatsbilanzen unterschiedlich30. Juni · dpa-AFX
US-Indizes behaupten Gewinne - Monatsbilanzen unterschiedlich
Drei Fragen an Bernecker 03.07.2026
Gold-Erholung? Rheinmetall? Chance für Japan-Aktien?03. Juli · onvista
Gold-Erholung? Rheinmetall? Chance für Japan-Aktien?
Dax Tagesrückblick 03.07.2026
Dax bleibt auf Rekordkurs - größtes Wochenplus seit April 202503. Juli · onvista
Das Logo des Dax.
Wochenausblick
Dax startet mit Rekordhoch in die zweite Jahreshälfteheute, 03:50 Uhr · dpa-AFX
Dax startet mit Rekordhoch in die zweite Jahreshälfte
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Niederländische Großbank
ING steigt bei spanischer Singular Bank einheute, 10:00 Uhr · Reuters
Europäische Flugzeugbauer
Insider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visierheute, 08:34 Uhr · Reuters
Nasdaq-IPO am Freitag
SK Hynix will bei US-Zweitnotiz 28 Milliarden Dollar einnehmenheute, 07:52 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen