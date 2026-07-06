Was bewegt die Aktie?

Samsung steht als möglicher Meta-Partner für die Produktion eigener Chips im Fokus. Ein so honoriger Kunde im Foundry-Prozess würde den Ruf des Geschäfts deutlich stärken und dürfte weitere Verträge nach sich ziehen. Der Hintergrund: Die Kapazitäten bei Taiwan Semiconductor sind stark begrenzt, und der Ausbau dort braucht Zeit.

Operativ zeigt Samsung eine hohe Dynamik. Für das zweite Quartal erwartet der Markt einen Betriebsgewinn von rund 56,3 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 750 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Wert für ein einziges Quartal liegt bereits über dem gesamten Betriebsgewinn des Jahres 2025. In den vergangenen zwölf Monaten kamen rund 61,5 Milliarden Dollar zusammen.

Für das Gesamtjahr wird ein operativer Gewinn von über 240 Milliarden Dollar erwartet. Möglicherweise legt Samsung schon morgen eine vorläufige Guidance für das zweite Quartal vor.

Charttechnik

Die Aktie steckt in einer großen, übergeordneten Aufwärtsbewegung und bewegt sich seit einigen Wochen in einer Range. Ich gehe weiterhin davon aus, dass Samsung diese Range nach oben verlässt.

Martins Einschätzung

Angesichts der Gewinndynamik hat Samsung weiterhin Rerating-Potenzial. Ich halte selbst leicht gehebelte Positionen auf Samsung und rechne mit einer weiteren positiven Entwicklung. Ein möglicher Foundry-Auftrag von Meta würde die Aktie zusätzlich stützen. Damit bleibt Samsung von der Basiswert-Seite her sehr spannend.