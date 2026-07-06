Schott Pharma: Warum ich den Ausbruch über 20 Euro abwarte

Was bewegt die Aktie?

Die Deutsche Bank hebt Schott Pharma auf Kaufen und passt das Kursziel deutlich von 16 auf 22 Euro an. Die erste Reaktion fiel euphorisch aus, mit einem Tageshoch bei 19,38 Euro und einem Intraday-Plus von über zehn Prozent. Zum Handelsverlauf bleibt ein Aufschlag von rund sieben Prozent.

Seit dem Jahresstart hat sich die Aktie stark entwickelt. Sie eröffnete das Jahr bei rund 15,18 Euro und steht aktuell bei 18,68 Euro. Das entspricht einem Anstieg von deutlich über 20 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank gehen davon aus, dass Schott Pharma die Talsohle durchschritten hat, und erwarten für das dritte und vierte Quartal wieder ein beschleunigtes Wachstum.

Charttechnik

Im längerfristigen Chart zeichnet sich eine erste Bodenbildung ab, mit einer Formation aus Schulter, Kopf und Schulter. Aus der anschließenden bullischen Konsolidierung ist die Aktie mit der heutigen Kerze nach oben ausgebrochen. Als harter Clusterwiderstand wirkt die Trendlinie knapp unter 20 Euro, dazu kommen das letzte Tief und das letzte Zwischenhoch. Die übergeordnete Sequenz zeigt weiterhin klar nach unten.

Martins Einschätzung

Das aktuelle Niveau ist noch kein guter Einstiegspunkt, weil der Clusterwiderstand knapp unter 20 Euro schwer zu knacken ist. Kommt es zu einem kleinen Rücksetzer und danach zu einem Ausbruch über die Marke von 20 Euro, ergibt sich eine gute Chance in Richtung 22 Euro, bei einer Fortsetzung sogar bis 24 Euro. Erst mit dem Sprung über die Trendlinie verbessert sich die charttechnische Ausgangsbasis deutlich.