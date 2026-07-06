Der Euro konnte sich vor dem US-Bankenfeiertag am Freitag recht deutlich erholen gegenüber dem Dollar und stieg zeitweise in den Bereich von 1,144050 Dollar je Euro. Haupttreiber für die Dollar-Schwäche waren enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten. Sie machen weitere Zinsanhebungen der US-Notenbank unwahrscheinlicher – und den Euro gegenüber dem Dollar attraktiver. Der Euro profitierte entsprechend und erreichte zeitweise den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen. Vom Symposium der Europäischen Zentralbank (EZB) vergangene Woche in Portugal kamen hingegen keine entscheidenden Impulse für den Kurs.

Ausblick:

Nach den schwächeren US-Arbeitsmarktdaten richtet sich der Fokus nun auf das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch sowie weitere Konjunkturdaten aus den USA. Diese könnten Hinweise liefern, ob die Erwartungen an weitere Zinsschritte der Fed weiter zurückgenommen werden.

Zu beachten ist dabei der ISM-Index für den Dienstleistungsektor aus den USA am Montagnachmittag. Darüber hinaus stehen im Wochenverlauf eher Daten aus der zweiten Reihe ohne größere Relevanz auf dem Kalender. Entsprechend sollte es eine eher ruhige Handelswoche werden. Zumal so langsam, aber sicher die Urlaubssaison beginnt.

Charttechnischer Ausblick:

Die europäische Gemeinschaftswährung befindet sich seit dem Ende Januar markierten Jahreshoch knapp oberhalb der Marke von 1,20 Dollar in einem intakten Abwärtstrend. Die Erholung in der vergangenen Woche kam nicht entscheidend über den zentralen kurzfristigen Widerstands um 1,1450 Dollar hinaus und ist bislang lediglich als technische Korrektur im übergeordneten Bärenmarkt einzustufen.

Solange sich das Paar unterhalb der horizontalen Widerstandszone um 1,1450 Dollar (rot im Chart unten) bewegt, bleibt die Gefahr weiterer Abgaben bestehen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch per Tagesschlusskurs über 1,1450/60 Dollar erhöht die Chancen der Käuferseite auf eine größere Erholung im Wechselkursverhältnis.

Quelle: Tradingview

Montag: 16 Uhr ISM-Index Servicesektor USA

Dienstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Mittwoch: 20 Uhr Sitzungsprotokolle Fed-Meeting

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe

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