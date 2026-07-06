SK Hynix will bei US-Zweitnotiz 28 Milliarden Dollar einnehmen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix plant eine Zweitnotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq. Das Emissionsvolumen für den Börsengang soll voraussichtlich 28 Milliarden Dollar betragen. Dies wäre nach SpaceX der zweitgrößte Börsengang überhaupt.
Quelle: sauloangelo - stock.adobe.com
(Reuters) - Der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix plant eine Rekord-Zweitemission an der Wall Street. Das Emissionsvolumen werde voraussichtlich bei 28 Milliarden Dollar liegen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Pflichtmitteilung von SK Hynix. Dies wäre die größte Emission sogenannter American Depositary Receipts (ADRs) der Geschichte und nach SpaceX der zweitgrößte Börsengang überhaupt.
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