SMI®- Defensiver Index mit Charme

Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, seit wir zuletzt einen intensiven charttechnischen Blick auf den Schweizer Aktienmarkt geworfen haben. Diese Abstinenz wollen wir heute beenden – und zwar aus gutem Grund. Schließlich hat der SMI® jüngst ein neues Allzeithoch (14.427 Punkte) markiert – aus Sicht der Technischen Analyse (TA) eines der stärksten und verlässlichsten Signale überhaupt. Mit dem Ausbruch auf ein Rekordniveau liefert das Aktienbarometer ein klassisches Trendfortsetzungssignal. In diesem Kontext gibt es noch ein weiteres wichtiges Argument: Die Kursentwicklung der letzten vier Jahre bildet eine sog. Untertassenformation. Das Muster signalisiert eine langsame, breit angelegte Bodenbildung und gilt deshalb als besonders „robust“. Rein rechnerisch ergibt sich aus der beschriebenen Untertasse ein Kursziel im Bereich von rund 16.000 Punkten. Das wahrscheinlichste Szenario ist also eine Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends. Aufgrund seines defensiven Charakters ist der SMI® in den saisonal oftmals herausfordernden heißen Sommermonaten möglicherweise eine besonders interessante Portfoliobeimischung. Als Stopp ist dagegen die Nackenlinie der Untertassenformation bei 13.000 Punkten prädestiniert.

SMI® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SMI®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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