Stockers Börsencheck: Chips, KI, Defense – sind die großen Börsentrends noch attraktiv?

Welche Folgen hat das deutsche Reformpaket für die Wirtschaft? Ist die KI-Story der Magnificent 7 vorbei? Wer profitiert aktuell am stärksten vom KI-Boom? Und sind Rüstungsaktien nach ihrer starken Entwicklung noch attraktiv? Christian Stocker ordnet im aktuellen Börsencheck die wichtigsten Marktthemen ein.



KI-Boom, Reformpaket und Rüstungsaktien: Diese Themen bewegen die Märkte jetzt

Von Sommerloch kann an den Börsen derzeit keine Rede sein. Während die Magnificent 7 zuletzt unter Druck geraten sind, sorgen andere Marktsegmente für neue Dynamik. Gleichzeitig soll das deutsche Reformpaket die Wirtschaft beleben. Im aktuellen Börsencheck analysiert Christian Stocker die wichtigsten Entwicklungen.

Welche Auswirkungen hat das deutsche Reformpaket auf die Wirtschaft?

Mit dem Wachstums- und Investitionsbooster will die Bundesregierung Investitionen fördern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Zu den Maßnahmen gehören höhere Abschreibungsmöglichkeiten, eine schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer sowie zusätzliche Anreize für Forschung und Elektromobilität.

Für Christian Stocker sind das sinnvolle Schritte. Sie könnten die Investitionstätigkeit beleben und die derzeit schwache Konjunktur unterstützen. Für eine nachhaltige Rückkehr zu höheren Wachstumsraten seien jedoch weitere Reformen notwendig. Hohe Energiekosten, Bürokratie und Fachkräftemangel blieben zentrale Herausforderungen.

Setzt sich der Kursrückgang bei den Magnificent 7 fort?

Die großen US-Technologiewerte haben seit Mitte Mai einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Für Stocker ist das jedoch kein Hinweis auf das Ende des KI-Trends. Entscheidend sei die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Diese zeige weiterhin nach oben. Die jüngste Schwäche bewertet er vor allem als normale Konsolidierung nach einer starken Kursentwicklung. Die grundlegenden Wachstumstreiber rund um Künstliche Intelligenz seien weiterhin intakt. Warum Stocker die aktuelle Entwicklung nicht als Trendwende wertet und welche Kennzahlen er dabei betrachtet, erläutert er im vollständigen Video.

Wer profitiert vom KI-Boom?

Besonders positiv sieht Stocker derzeit den Halbleitersektor. Chips bilden die technische Grundlage für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Entsprechend stark entwickelte sich die Branche zuletzt. Sein Vergleich: Während eines Goldrauschs profitieren nicht nur die Goldsucher, sondern oft vor allem die Hersteller der Schaufeln. Ähnlich könnten Halbleiterunternehmen zu den größten Gewinnern der langfristigen KI-Investitionswelle gehören. Trotz der starken Kursentwicklung sieht Stocker derzeit keine Übertreibung wie zur Zeit der Dotcom-Blase.

Sind Rüstungswerte weiterhin attraktiv?

Nach einer außergewöhnlich starken Entwicklung haben viele Rüstungsaktien zuletzt eine Pause eingelegt. Für Stocker handelt es sich dabei vor allem um Gewinnmitnahmen und nicht um eine grundlegende Trendwende. Die langfristigen Rahmenbedingungen blieben bestehen. Viele Staaten investieren weiter in ihre Verteidigungsfähigkeit. Kurzfristige Schwankungen seien möglich. Das Thema dürfte die Märkte jedoch auch in den kommenden Jahren begleiten.

Fazit

Das deutsche Reformpaket, die Entwicklung der Magnificent 7, die Gewinner des KI-Booms und die Perspektiven von Rüstungsaktien zählen aktuell zu den wichtigsten Börsenthemen. Im aktuellen Börsencheck ordnet Christian Stocker diese Trends ein und erklärt, welche Faktoren Anlegerinnen und Anleger jetzt im Blick behalten sollten.

Die vollständige Ausgabe von Stockers Börsencheck sehen Sie hier:

Stockers Börsencheck: Chips, KI, Defense – wie attraktiv sind sie wirklich? – YouTube