Tesla: Warum starke Auslieferungen den Kurs nicht stützen

Was bewegt die Aktie?

Mit 480.000 ausgelieferten Fahrzeugen übertraf Tesla die Erwartungen deutlich. Der Markt wertet den Kursrückgang trotz der guten Zahlen als Zeichen, dass bereits sehr viel Positives eingepreist ist.

Neue Impulse kommen aus dem autonomen Fahren. In Texas hat Tesla den Robotaxi-Bereich ausgeweitet, auch Miami Beach wird nun von den vollautonomen Fahrzeugen bedient. Erste Fahrten laufen bereits ohne Sicherheitsfahrer und damit vollständig unter autonomer Kontrolle. Vorbörslich reagiert die Aktie darauf kaum. Parallel begrenzt Tesla die Ausgaben für KI-Produkte auf rund 200 Dollar pro Woche und Mitarbeiter, umgerechnet etwa 800 Dollar im Monat.

Die eigentliche Fantasie liegt jenseits des Autogeschäfts: in der Energiespeicherung, im Robotaxi-Geschäft und bei den humanoiden Robotern rund um Optimus. Nach der reinen Bewertung als Autohersteller wurde Tesla ohnehin nie gehandelt.

Charttechnik

Seit vielen Monaten läuft die Aktie in einer breiten Seitwärtsspanne zwischen 350 und rund 500 Dollar. Aktuell notiert sie bei knapp 400 Dollar. Charttechnisch belastet der Fehlausbruch über das Zwischenhoch, dem ein klarer bärischer Reversal-Bar vorausging. Bricht die Aktie unter das Tief der Vorwoche, droht schneller Abgabedruck bis in Richtung 300 Dollar, dem nächsten größeren Unterstützungslevel.

Martins Einschätzung

Die Kombination aus bärischem Reversal-Bar und Fehlausbruch ist charttechnisch ungünstig, deshalb bin ich bei Tesla derzeit vorsichtig. Die Pipeline aus Robotaxis, Energiespeicherung und humanoiden Robotern bleibt langfristig spannend. Kurzfristig achte ich vor allem auf die Trendlinien im großen Unterstützungsbereich und auf das Tief der Vorwoche.