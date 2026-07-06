Thales will Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail aufkaufen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
Der französische Rüstungskonzern Thales plant die Übernahme des Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail. Dafür kauft das Unternehmen in einem ersten Schritt die Anteile der Gründerfamilie.
Quelle: Adobe.com/filmbildfabrik
(Reuters) - Der französische Rüstungskonzern Thales will den Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail übernehmen und sichert sich dazu in einem ersten Schritt die Anteile der Gründerfamilie Gorgé. Thales biete 134 Euro je Aktie für die Beteiligung von 35,51 Prozent, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dies entspricht einem Aufschlag von 44 Prozent auf den Exail-Aktienkurs vom 26. Juni. Mit dem Zukauf will Thales seine Position im Markt für Unterwasser-Kriegsführung stärken und seine Fähigkeiten im Navigationsbereich ausbauen.
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