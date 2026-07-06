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Thales will Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail aufkaufen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung

Der französische Rüstungskonzern Thales plant die Übernahme des Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail. Dafür kauft das Unternehmen in einem ersten Schritt die Anteile der Gründerfamilie.

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Ein Militärhubschrauber im Flug ist zu sehen.
Quelle: Adobe.com/filmbildfabrik

(Reuters) - Der französische Rüstungskonzern Thales will den Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail übernehmen und sichert sich dazu in einem ersten Schritt die Anteile der Gründerfamilie ‌Gorgé. Thales biete 134 Euro je Aktie für die Beteiligung von 35,51 Prozent, teilte ⁠das ⁠Unternehmen am Montag mit. Dies entspricht einem Aufschlag von 44 Prozent auf den Exail-Aktienkurs vom 26. Juni. Mit dem Zukauf will Thales seine Position im Markt für ‌Unterwasser-Kriegsführung stärken und seine Fähigkeiten ‌im Navigationsbereich ausbauen.

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