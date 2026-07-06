Trading-Chance NVIDIA: Zwei Top Einstiegs-Chancen

Der KI-Gigant: NVIDIA!

Der historische Aufstieg von NVIDIA von einem Spezialisten für Grafikkarten zu dem dominierenden Akteur im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Rechenzentrumsinfrastruktur hat die gesamte Tech-Branche tiefgreifend verändert. Dieser Erfolg wird vor allem durch den massiven Bedarf an Rechenleistung angetrieben, die für das Training und den Betrieb komplexer KI-Modelle notwendig ist. Der Vorreiter des Segments profitiert dabei immens von einem strategischen Weitblick, der weit vor dem aktuellen Boom einsetzte. Das Unternehmen verkauft nicht nur reine Hardware, sondern hat mit seiner proprietären Softwareplattform CUDA ein geschlossenes Ökosystem geschaffen, an das Entwickler weltweit seit über anderthalb Jahrzehnten gewöhnt sind. Diese tiefe Verankerung in der Softwarewelt bildet einen enormen Schutzwall, da ein Wechsel auf alternative Hardware für viele Betriebe mit erheblichem Programmieraufwand verbunden wäre. Zusätzlich profitiert der Marktführer von extrem hohen Margen und einer enormen Preismacht, da die Nachfrage nach den neuesten Chip-Generationen das weltweite Angebot regelmäßig übersteigt.

Trotz dieser Vormachtstellung formiert sich erhebliche Konkurrenz auf verschiedenen Ebenen. Der klassische Rivale AMD versucht mit seiner Instinct-Reihe kontinuierlich Boden gutzumachen und bietet Hardware an, die beim reinen Speichervolumen teilweise sogar am Branchenprimus vorbeizieht und preislich oft attraktiver kalkuliert ist. Ein noch größerer struktureller Wettbewerb erwächst jedoch aus den eigenen Reihen der treuesten Kunden. Große Tech-Giganten und Cloud-Anbieter wie Microsoft, Google, Amazon und Meta investieren Hunderte von Milliarden Dollar in die Entwicklung eigener, maßgeschneiderter KI-Chips. Diese sogenannten ASICs sind hochgradig auf spezifische, routinebasierte Anwendungen optimiert und sollen langfristig die Abhängigkeit von der teuren externen Infrastruktur reduzieren. Während der Platzhirsch im High-End-Segment dominiert, drängen zudem Unternehmen wie Qualcomm und Intel verstärkt in den Markt für Edge-KI, also die KI-Verarbeitung direkt auf Endgeräten wie Smartphones und PCs, wo Energieeffizienz wichtiger ist als schiere Rechengewalt.

Für die Zukunft stellt sich der kalifornische Chipkonzern extrem dynamisch und breit auf, um diese Herausforderungen zu kontern. Die Entwickler haben ihren Produktzyklus drastisch beschleunigt und bringen nun fast jährlich neue, revolutionäre Chip-Architekturen auf den Markt. Auf die erfolgreiche Blackwell-Generation folgt die Vera-Rubin-Plattform, wodurch der technologische Vorsprung für die Konkurrenz ein bewegliches und schwer einzuholendes Ziel bleibt. Darüber hinaus wird die Präsenz gezielt ausgeweitet und mit Neuentwicklungen wie dem RTX Spark aktiv in den CPU-Markt eingedrungen, um hochintegrierte Systeme für lokale KI-Agenten anzubieten. Die langfristige Strategie zielt darauf ab, die Software-Vorherrschaft auf neue Bereiche wie autonome Fahrzeuge, industrielle Robotik und physikalische Simulationen auszuweiten, sodass der Konzern nicht mehr nur als Chip-Zulieferer, sondern als ganzheitlicher Betriebssystem-Anbieter der KI-Welt fungiert.

Die generellen Marktaussichten in diesem Segment bleiben auf absehbare Zeit exzellent, da sich die Technologie an einem tiefgreifenden Wendepunkt befindet. Die erste große Welle des KI-Ausbaus, die vor allem durch das rechenintensive Training von Sprachmodellen geprägt war, geht fließend in die Phase der großflächigen Anwendung über. Da immer mehr Unternehmen und staatliche Institutionen weltweit generative KI und autonome Agenten fest in ihre Arbeitsabläufe integrieren, verschiebt sich das Marktvolumen zunehmend in Richtung der sogenannten Inferenz, also dem eigentlichen Ausführen der KI-Anwendungen im Alltag. Obwohl das Wachstumstempo durch geopolitische Handelsbeschränkungen und begrenzte Kapazitäten bei den globalen Chip-Auftragsfertigern gedämpft werden könnte, bleibt das gesamte Marktpotenzial für KI-Beschleuniger gigantisch und verspricht auch für die kommenden Jahre ein anhaltend hohes Investitionsvolumen der gesamten Tech-Branche.

Mega-Marge von 62,97 Prozent!

Wir haben in unseren bisherigen Artikeln in den letzten anderthalb Jahren eine ganze Reihe von Margen-Giganten vorgestellt. NVIDIA weist eine Netto-Marge von derzeit 62,97 Prozent auf und ist damit ganz vorne, was die Rentabilität angeht. Hinzu kommt, dass das Unternehmen seinen Profit von heute 6,53 Dollar je Anteilsschein auf 15,67 US-Dollar bis ins Jahr 2029 weiter ausbauen möchte. Die Verschuldung ist mit 4,94 Prozent so niedrig, wie bei nur ganz wenigen vergleichbaren Firmen. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis liegt mit 33 sogar deutlich unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, das auf 37 zu beziffern ist. Kurzum: Diese Aktie hat aus fundamentaler Sicht noch erhebliches Potenzial und ist für uns ein Kandidat für ein dauerhaftes Engagement.

Verzehnfachung seit Herbst 2022

Seit Herbst 2022 hat sich der Aktienkurs des KI-Giganten mehr als verzehnfacht. Technisch fällt auf, dass zuletzt das Momentum etwas nachgelassen hat. Dies können wir an den oberen Schatten der jüngsten Monatskerzen erkennen. Es hat sich ein leichter Widerstandsbereich zwischen 212 und 236 Dollar herausgebildet. Bei 194 Dollar fungiert die steile Aufwärtstrendlinie als erste Unterstützung. Hier ist bereits ein neuerlicher Einstieg attraktiv. Doch aufgrund des Restrisikos bietet es sich aus unserer Sicht an, lediglich einen Bruchteil der vorgesehenen Investitionssumme auf dem derzeitigen Niveau einzugehen. Den Rest würden wir aus jetziger Sicht erst an der massiven Unterstützung bei 152 bis 164 US-Dollar via Abstauber-Limit hinzunehmen. Hier treffen auf engstem Raum der seit 2022 gültige Aufwärtstrend und zwei horizontale Unterstützungen zusammen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

NVIDIA ist zwar kein Dividenden-Aristokrat, doch haben wir selten ein Unternehmen gesehen, das solch hervorragende Zahlen vorweisen kann. Wir finden kein Haar in der Suppe, zumal die Marktmacht enorm ist und wir nicht einmal einen Bewertungsaufschlag ausmachen konnten, sondern sogar eine eher günstige Börsenbewertung. Entsprechend bietet sich für uns ein zweigeteilter Einstieg auf der langen Seite an, für den wir ein geeignetes Produkt ausgesucht haben. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf NVIDIA

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 134,957 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 194 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,19. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PJ1AKC.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 212-236 USD

Unterstützungen: 152-164 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf NVIDIA

Basiswert NVIDIA WKN PJ1AKC ISIN DE000PJ1AKC4 Basispreis 134,957 USD K.O-Schwelle 134,957 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,19 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.