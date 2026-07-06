Trumps Einmischung in WM-Spiel löst empörte Reaktionen aus

Washington/Berlin, 06. Jul (Reuters) - ⁠Die Einmischung von US-Präsident Donald Trump in das WM-Spiel der USA gegen Belgien hat international Empörung ausgelöst. Trump bestätigte am Montag, dass er Fifa-Präsident Gianni Infantino um die Überprüfung einer Roten Karte gegen den US-Stürmer Folarin Balogun gebeten hat. Er halte die Entscheidung des "schrecklichen" Schiedsrichters nicht für gerechtfertigt, erklärte Trump am Montag vor ‌Journalisten im Oval Office. "Ich habe lediglich um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht glaube, dass es ein Foul war", sagte er weiter. Die Fifa hatte zuvor mitgeteilt, die wegen der Roten Karte verhängte ⁠Sperre gegen Balogun ⁠zur Bewährung auszusetzen. Damit ist der Torjäger spielberechtigt für die WM-Achtelfinalpartie der USA gegen Belgien am Montagabend.

Trump hatte sich zuvor in seinem Online-Netzwerk Truth Social bei der Fifa dafür bedankt, "dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit rückgängig gemacht hat". Der Königlich Belgische Fußballverband RBFA hatte bei der Fifa Einspruch eingelegt, aber dann mitgeteilt, dass der Weltfußballverband das Schreiben als unzulässigen Einspruch abgelehnt habe. Die Fifa reagierte ‌zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

UEFA REAGIERT EMPÖRT

Es sei ‌eine "rote Linie" überschritten worden, erklärte der europäische Fußballverband Uefa am Montag über die politische Einmischung in den Sport. "Wir bringen unsere Fassungslosigkeit angesichts einer solch beispiellosen, unverständlichen und ungerechtfertigten Entscheidung zum Ausdruck", heißt es in einer Stellungnahme. Die ⁠Integrität des Spiels werde gefährdet und die Glaubwürdigkeit eines Wettbewerbs untergraben, "wenn die Rechtssicherheit der Regeln nicht mehr ‌von ihren Hütern gewährleistet wird". Zudem werde mitten im ⁠laufenden Turnier ein Präzedenzfall geschaffen, "wo ähnliche Situationen nun eine Gleichbehandlung erfordern, zum Nachteil des Wettbewerbs".

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), Bernd Neuendorf, forderte den Weltfußballverband Fifa auf, umgehend für Aufklärung zu sorgen. "Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, ‌muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden." Es gehe um ⁠die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der ⁠Fifa.

Aus der Politik gab es kritische Stimmen aus Brüssel und Berlin, auch wenn sich Kanzler Friedrich Merz auf Anfrage nicht äußern wollte. "Schiedsrichterentscheidungen liegen in der Hand des Sports. Die Rolle der Politik ist nicht auf dem Spielfeld", schrieb aber die im Kanzleramt ansässige Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, auf Instagram.

Auch EU-Kommissar Glen Micallef, dessen Ressort in der Europäischen Union unter anderem den Bereich Sport abdeckt, erklärte, nicht Politiker, sondern Sportverbände seien für sportliche Regeln und sportliche Angelegenheiten zuständig.

Die WM wird dieses Jahr in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Die Mit-Gastgeber Kanada und Mexiko sind ebenso ⁠wie Deutschland bereits ausgeschieden.

(Bericht von Bo Erickson, Steve Holland, Chiranjit Ojha, Inti Landauro, Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)