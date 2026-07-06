06. Jul (Reuters) - ⁠Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind am frühen Montagmorgen Behördenangaben zufolge mindestens sieben Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden. Der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, teilte ‌auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, dass Raketen und Drohnen Wohnblöcke und andere Gebäude getroffen hätten. Mehrere Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters ⁠von einer ⁠Reihe von Explosionen in und um Kiew in der Nacht. Auch die Luftabwehr gegen russische Drohnen sei im Einsatz gewesen.

Im historischen Stadtteil Podil wurden vier Gebäude getroffen. In einem der Wohnhäuser seien viele Bewohner zunächst eingeschlossen gewesen, teilten die örtlichen Behörden ‌mit. Wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ‌auf Telegram schrieb, haben Rettungskräfte in der Nacht 15 Menschen aus dem teilweise eingestürzten Gebäude evakuieren können. Zuvor teilte er mit, dass die ⁠Bewohner im siebten bis neunten Stock festgesessen hätten. Tymur Tkatschenko zufolge ‌wurden aus diesem Haus auch ⁠zwei Leichen geborgen. Zwei weitere Menschen seien im östlichen Bezirk Darnyzkyj ums Leben gekommen. Dort schlugen Drohnentrümmer in ein 25-stöckiges Wohnhaus ein. Zudem sei in einem 30-stöckigen Gebäude ‌in Darnyzkyj ein Feuer ausgebrochen.

Die ⁠Bewohner Kiews suchten am frühen Montagmorgen ⁠in U-Bahn-Stationen und Tiefgaragen Schutz. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor vor einem unmittelbar bevorstehenden russischen Angriff gewarnt. Das Nachbarland Polen, das Mitglied der Nato und der EU ist, ließ als Präventivmaßnahme kurzzeitig Kampfjets aufsteigen. Erst am vergangenen Donnerstag hatte Russland Kiew mit Hunderten Drohnen und Dutzenden Raketen angegriffen. Dabei waren mindestens 30 Menschen getötet worden.

(Bericht von Ron ⁠Popeski, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)