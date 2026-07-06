Ukraine: Mindestens 20 Tote bei schweren russischen Luftangriffen

- von Valentyn Ogirenko ⁠und Vladyslav Smilianets

Kiew, 06. Jul (Reuters) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut unter schweren Beschuss genommen. Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen wurden am Montagmorgen mindestens 20 Menschen getötet. Nach Behördenangaben kamen in der Hauptstadt 14 Menschen ums Leben, sechs weitere in der umliegenden Region. Zudem gab es zahlreiche Verletzte. Der Schlag offenbarte einen akuten Mangel an US-Abfangraketen bei der ukrainischen Luftabwehr. Die Attacken ereigneten sich unmittelbar vor dem am Dienstag in der Türkei beginnenden Nato-Gipfel. Dort will US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen ‌Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen, um über eine Friedenslösung zu beraten.

Erst am vergangenen Donnerstag waren bei dem folgenschwersten Schlag auf Kiew in diesem Jahr 31 Menschen getötet worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnte bei den neuen Angriffen kein einziges der 23 von Russland abgefeuerten ballistischen Geschosse abgefangen werden. Dies ⁠verdeutlicht die zunehmende Verletzlichkeit ⁠des Landes, da die Bestände an Raketen für das Patriot-Abwehrsystem zur Neige gehen. Selenskyj drang im Vorfeld des Nato-Gipfels auf "starke Entscheidungen", um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu sichern.

Im Juli konnte die Flugabwehr Daten der Luftwaffe zufolge lediglich vier von 49 ballistischen Raketen abschießen. "Solange Patriot-Raketen in den Lagern unserer Verbündeten liegen, fühlt sich Russland nur ermutigt, weiter Wohngebäude zu zerstören", erklärte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst X. "Die USA und Europa haben es in der Hand, diesen Terror zu stoppen." Andere Raketentypen und mehr als 90 Prozent der 351 eingesetzten Drohnen seien am Montag jedoch abgefangen worden.

"WIR SITZEN HIER UND WARTEN"

In Kiew suchten Rettungskräfte in den Trümmern ‌eines schwer beschädigten Hochhauses nach Überlebenden. Nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko wurden im gesamten Stadtgebiet ‌fast 30 Gebäude erheblich beschädigt. Außenminister Andrij Sybiha teilte mit, dass die Leichen einer dreiköpfigen Familie – der Eltern und ihres Kindes – aus den Trümmern geborgen worden seien. Die 22-jährige Aljona wartete an einer Absperrung auf Nachrichten über ihre vermisste 19-jährige Freundin Wika. "Wir sitzen hier und warten, bis sie sie herausholen ... Sie ist so lieb, erst 19 Jahre ⁠alt. Sie ist so ein herzensgutes Mädchen", sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters unter Tränen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Streitkräfte hätten einen "massiven" Schlag mit hochpräzisen Waffen ‌großer Reichweite und Drohnen geführt. Dabei seien Militär- und Energieanlagen in Kiew und der ⁠umliegenden Region sowie Militärflugplätze in mehreren anderen Landesteilen getroffen worden. Russland hat seine Luftangriffe in diesem Jahr intensiviert, während die Bodentruppen an der Front nur noch langsam vorankommen. Die Ukraine konnte zuletzt in einigen Abschnitten der rund 1200 Kilometer langen Frontlinie Gebiete zurückerobern, obwohl russische Truppen nahe der strategisch wichtigen ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka vorrücken. Selenskyj hatte am Samstag russische Berichte über eine Einnahme der Stadt zurückgewiesen.

NAHE DER GRENZE ZU ‌KASACHSTAN

Unterdessen setzte die Ukraine ihre Angriffe auf Ziele in Russland fort. Dabei geriet am ⁠Montag die größte russische Ölraffinerie in Tomsk weit im Inneren Sibiriens ⁠ins Visier, die von ukrainischen Drohnen angegriffen wurde. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Es handelt sich um einen der ukrainischen Angriffe mit der größten Reichweite seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Die Anlage liegt rund 2700 Kilometer von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt nahe der Grenze zu Kasachstan.

Der Gouverneur der Region Omsk, Witali Chotsenko, erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, mehrere Drohnen hätten das nördliche Industriezentrum der Stadt erreicht, in dem sich die Raffinerie befindet. Rettungskräfte seien im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Raffinerie gehört dem Energiekonzern Gazpromneft und ist die größte Russlands. Insidern zufolge verarbeitete die Anlage im vergangenen Jahr rund 23 Millionen Tonnen Rohöl, was etwa 460.000 Barrel pro Tag entspricht.

Neben Omsk attackierte das ukrainische Militär in der Nacht zum Montag weitere Ziele in Russland. Wie die örtlichen Gouverneure mitteilten, wurden die Ostseehäfen Ust-Luga und Wysozk, über die Ölexporte abgewickelt werden, sowie ⁠Ziele in den Regionen Kaluga und Jaroslawl getroffen. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur zuletzt verstärkt, was landesweit zu Treibstoffengpässen führt. Auch auf der von Russland 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim gab es erneute Angriffe.

(Mitarbeit Ron Popeski und Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)