Berlin, 06. ⁠Jul (Reuters) - Börsenprofis blicken auch dank der angepeilten Reformen in Deutschland optimistischer auf die Konjunktur in der Euro-Zone. Das Stimmungsbarometer stieg um 10,3 Punkte auf minus 3,1 Zähler und damit ‌das dritte Mal in Folge, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 974 Anlegern ⁠mitteilte. Von ⁠der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf minus 10,0 Punkte gerechnet. "Für Euroland hellt sich das Konjunkturbild spürbar auf", erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. "Besonders Deutschland liefert Rückenwind, denn die jüngsten politischen Maßnahmen scheinen Vertrauen ‌zu schaffen und die Stimmung merklich ‌zu beleben "

Auch global zeige sich ein breit angelegter Aufschwung. Alle Wirtschaftsregionen legten zu, während die bisherigen "Bremsklötze" Euro-Zone und Deutschland nun ⁠ebenfalls zur Erholung beitrügen: "Damit verdichten sich die Hinweise auf eine ‌weltweite dynamische Konjunkturerholung."

Der Sentix-Index ⁠war nach Beginn des Iran-Kriegs zwei Monate in Folge deutlich gesunken. Im Juli ging es nun erneut spürbar nach oben - sowohl bei der Einschätzung der Lage ‌als auch bei den ⁠Erwartungen. "Der Stimmungseinbruch, der infolge des ⁠Iran-Konflikts entstanden ist, wird langsam wieder aufgeholt", erläuterte Hussy. "Erfreulicherweise zieht nun auch das bisherige Sorgenkind Deutschland mit." Die zuletzt vom Regierungsbündnis aus Union und SPD angekündigten Reformen machten den Anlegern offenbar Mut, "dass sich auch hierzulande die Konjunktur aufhellen kann". Die Koalition will mit über 30 Vorhaben die maue Konjunktur beleben und langfristig den ⁠Standort Deutschland stärken.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Reinhard Becker Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)