Für mehr Jugendschutz: UN-Generalsekretär fordert koordinierte KI-Regulierung

Genf, 06. ⁠Jul (Reuters) - UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnt vor den Risiken einer unkontrollierten Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI). "Eine Technologie, die Volkswirtschaften neu gestalten, die Arbeitswelt verändern, Wahlen beeinflussen und das Sicherheitsgefüge verschieben kann, wird schneller eingeführt, als irgendjemand – einschließlich der Entwickler – damit Schritt halten könnte", sagte er am Montag ‌zum Auftakt einer internationalen KI-Konferenz in Genf. "Das Internet brauchte 15 Jahre, um eine Milliarde Menschen zu erreichen; KI schaffte das in zwei." Innovation brauche aber Leitplanken. Wenn KI ⁠leistungsfähig sein ⁠solle, müsse sie reguliert werden.

Die Staaten der Welt sollten ihre rechtlichen Rahmenbedingungen aufeinander abstimmen, forderte Guterres. Dabei müsse der Jugendschutz Priorität haben. Minderjährige würden unter anderem dazu verleitet, sich selbst Schaden zuzufügen. Zudem täusche KI Freundschaften vor. "Wir geben Kindern keine Medikamente, deren Sicherheit nicht nachgewiesen ist. Wir prüfen jedes Spielzeug. KI hat jedoch Einzug in ‌das Leben unserer Kinder gehalten, noch bevor überhaupt gefragt ‌wurde, welche Auswirkungen dies auf sie hat", sagte der UN-Chef.

Er forderte eine Selbstverpflichtung für KI-Entwickler, wonach diese nur nachweislich sichere KI-Modelle Minderjährigen zugänglich machen dürfen. So sollten die Programme Kinder unter ⁠anderem bei Anzeichen von Gefahr oder Not dazu ermuntern, bei einem Menschen Hilfe zu ‌suchen.

DISKUSSIONSFORUM FÜR REGULIERUNGSBEHÖRDEN

Der KI-Dialog der Vereinten Nationen (UN) ⁠dient nicht dem Abschluss eines Abkommens, sondern er soll ein Forum für den Austausch über Regulierungsansätze bieten. Diskussionsstoff liefert unter anderem eine Studie eines 40-köpfigen unabhängigen Expertengremiums. Der Untersuchung zufolge verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von KI-Modellen alle vier ‌bis sieben Monate. Es sei jedoch unklar, ⁠ob sich diese Produktivitätsgewinne in einem breiten ⁠Wirtschaftswachstum niederschlagen. Auch die Auswirkungen auf den Aktienmarkt ließen sich nicht abschätzen. Zugleich steige das Risiko eines Kontrollverlustes, da KI-Programme zunehmend autonom agierten.

Den meisten Staaten fehle es an den notwendigen Ressourcen, um hochmoderne KI-Systeme zu bewerten, warnten die Experten. Zudem gäben die Softwareunternehmen nur wenige Informationen zu ihren Modellen heraus, auf deren Basis diese auf eventuelle Risiken getestet werden könnten. Guterres kritisierte zudem die Konzentration des KI-Fachwissens bei wenigen Unternehmen. Dadurch drohten Schwellenländer bei der Entwicklung dieser Technologie abgehängt zu ⁠werden.

(Bericht von Olivia Le Poidevin; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)