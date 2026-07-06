Union Pacific Corp. - Doppeltes Dreieck entfaltet seine Wirkung

Letzte Woche hatten wir bei der Union Pacific-Aktie eine doppelte Dreiecksformation diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. Juli). Das bereits abgeschlossene, symmetrische Dreieck versprach dabei ein ausreichendes Anschlusspotenzial, um ein neues Allzeithoch jenseits der historischen Hochstände bei 278,94/279,70 USD zu realisieren. Mittlerweile konnte der Transporttitel sein Rekordlevel bis auf 282,80 USD ausbauen. Neben dem Vorstoß in „uncharted territory“ liegt damit tatsächlich ein zweites, aufsteigendes Dreieck vor (siehe Chart). Begleitet wird der beschriebene Ausbruch von mutmachenden Indikatoren. Beispielsweise sind die Trendfolger MACD und Relative Stärke nach Levy jeweils freundlich zu interpretieren. Per Saldo dürfte der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen. Abgeleitet aus dem kleineren der beiden Dreiecke ergibt sich jetzt ein rechnerisches Kursziel von rund 340 USD. Dieses Anlaufziel harmoniert zudem sehr gut mit dem 161,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Korrekturbewegung der Jahres 2022 (337,80 USD). Zur Risikobegrenzung auf der Unterseite bietet sich dagegen der ehemalige Korrekturtrend (akt. bei 245,26 USD) an.

Union Pacific Corp. (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Union Pacific Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

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