Was bewegt die Aktie?

Metzler hebt das Kursziel für Volkswagen von 105 auf 130 Euro an. Schon die 105 Euro liegen nahe am Jahreshoch von rund 109 Euro. Bei Volkswagen stehen aktuell die geplanten Stellenstreichungen im Vordergrund. Die Analysten setzen darauf, dass sich die Aktie nach dem starken Rücksetzer in einer Bodenbildung befinden könnte.

Fundamental läuft es schwierig. Die europäische Autobranche steht unter wachsender internationaler Konkurrenz, und einige Hersteller prüfen einen Einstieg in die Rüstungsproduktion. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 3,5 ist Volkswagen zwar günstig bewertet. Solche Unternehmen sind aber oft nicht ohne Grund billig, weshalb die niedrige Bewertung allein kein Kaufgrund ist.

Charttechnik

Die Aktie bildete zuletzt ein Dreieck, aus dem sie die Chance nach oben nicht genutzt hat. Stattdessen folgten eine Momentumbewegung nach unten und anschließend eine bärische Konsolidierung, aus der die Aktie unter hohem Volumen nach unten ausgebrochen ist. Der Chart ist mit Widerständen aus alten Hochs und Tiefs gespickt, unter anderem im Mittelbereich um 100 Euro. Die Zwischentiefs liegen bei 69 Euro, aktuell notiert die Aktie knapp über 75 Euro.

Martins Einschätzung

Ich rate hier zu Vorsicht und Geduld. Ohne Anzeichen für eine fundamentale Wende setze ich nicht auf eine Trendwende, auch wenn das Risiko bis zu den Zwischentiefs überschaubar ist. Sinnvoller ist es, die nächsten ein bis zwei Quartalsberichte abzuwarten. Die Aktie ist billig, kann aber noch deutlich billiger werden. Die Kurszielanhebung auf 130 Euro kann ich in dieser Ausgangslage nicht nachvollziehen.