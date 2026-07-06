Waldbrand in Südfrankreich - Orte evakuiert und Tour de France beeinträchtigt

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Ille-sur-Tet, 06. ⁠Jul (Reuters) - Ein außer Kontrolle geratener Waldbrand im Südwesten Frankreichs hat Tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Rund 10.000 Bewohner von zwei Dutzend kleinen Städten und Dörfern nahe der spanischen Grenze mussten ihre Häuser verlassen, ‌wie die Behörden am Montag mitteilten. Starke Winde drohten das Feuer weiter anzufachen. Der Brand zerstörte in den Ausläufern der französischen ⁠Pyrenäen ⁠eine Fläche von rund 4600 Hektar, erklärte der örtliche Präfekt Pierre Regnault de la Mothe auf der Plattform X. Dem französischen Innenminister Laurent Nunez zufolge verschlechterten sich die Bedingungen am Montagmorgen wieder. "Heute geht der Kampf weiter."

Der Brand beeinträchtigt auch die Tour de ‌France. Die dritte Etappe in der Nähe ‌des Feuers bei Trevillach wurde für Zuschauer gesperrt, um Rettungskräften den Weg freizuhalten. Das Radrennen finde jedoch statt, wobei die Anzahl der ⁠Begleitfahrzeuge auf ein Minimum reduziert werde.

Auf der spanischen Seite der Grenze ‌verwüstete das Feuer rund 2200 Hektar ⁠Land. 97 Prozent der Fläche liegen im Naturschutzgebiet Les Gavarres. Die katalanischen Behörden erklärten am späten Samstagabend, die Lage dort sei stabil und das Feuer werde voraussichtlich im ‌Laufe der Woche gelöscht. Die ⁠Polizei nahm einen Straßenarbeiter fest, der ⁠im Verdacht steht, den Brand ausgelöst zu haben. Weiter südlich in der spanischen Provinz Castellon mussten 500 Menschen vor einem Brand im Nationalpark Sierra de Espadan in Sicherheit gebracht werden. Ungewöhnlich frühe Hitzewellen im Mai und Juni hatten die Vegetation in der Region extrem ausgetrocknet und anfällig für Brände gemacht.

(Bericht von Inti Landauro, David Latona und Dominique Vidalon, geschrieben von ⁠Philipp Krach, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Höhere Zinsen kann es gar nicht gebengestern, 07:00 Uhr · Acatis
Höhere Zinsen kann es gar nicht geben
Märkte heute
Gold steigt, Meta plant Chips, Nvidia mit Verzögerungheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Börse am Morgen 06.07.2026
Dax baut Rekordgewinne trotz Analysten-Zweifeln ausheute, 07:40 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Britischer Billigflieger
Übernahmeangebot von US-Investor: Easyjet schlägt eingestern, 17:30 Uhr · dpa-AFX
Übernahmeangebot von US-Investor: Easyjet schlägt ein
Kolumne von Alexander Mayer
Das bedeuten Trumps Milliarden-Gewinne für den Bitcoin-Kurs04. Juli · decentralist.de
Das bedeuten Trumps Milliarden-Gewinne für den Bitcoin-Kurs
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Niederländische Großbank
ING steigt bei spanischer Singular Bank einheute, 10:00 Uhr · Reuters
Europäische Flugzeugbauer
Insider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visierheute, 08:34 Uhr · Reuters
Nasdaq-IPO am Freitag
SK Hynix will bei US-Zweitnotiz 28 Milliarden Dollar einnehmenheute, 07:52 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen