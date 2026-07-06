Zahl der Toten nach Erdbeben in Venezuela steigt auf 3342

06. Jul (Reuters) - ⁠Nach den beiden Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer nach Regierungsangaben auf 3342 gestiegen. Zudem gebe es 16.470 Verletzte und 17.345 Obdachlose, teilte das Informationsministerium ‌am Sonntag mit. Anderthalb Wochen nach den schweren Erdbeben dauere die Suche nach Überlebenden an. In der Bevölkerung ⁠wächst derweil ⁠die Frustration über eine als verzögert und unzureichend empfundene Reaktion auf die Katastrophe. Überlebende und Hilfsorganisationen werfen den Behörden Schwerfälligkeit und Ineffizienz vor. Unter anderem fehle schweres Gerät zur Trümmerbeseitigung, weshalb die Rettungsarbeiten maßgeblich ‌von Zivilisten und ausländischen Helfern getragen ‌würden.

Interimspräsidentin Delcy Rodriguez verteidigte in einer Rede zum 215. Unabhängigkeitstag des Landes das Vorgehen der Regierung. Sie habe umgehend Sicherheitskräfte ⁠entsandt, erklärte die Politikerin, die im Januar nach dem ‌durch die USA forcierten Sturz ⁠ihres Vorgängers Nicolas Maduro die Macht übernommen hatte. Zudem kündigte sie die Schaffung einer neuen Militäreinheit für den Umgang mit Notfällen und Katastrophen an.

Die ‌beiden Beben der Stärken ⁠7,2 und 7,5 hatten das ⁠südamerikanische Land am 24. Juni erschüttert. Am schwersten betroffen ist der nördliche Bundesstaat La Guaira. Die US-Erdbebenwarte USGS schätzt, dass bei der Naturkatastrophe bis zu 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein könnten. Laut Parlamentspräsident Jorge Rodriguez wurden 30.000 staatliche Einsatzkräfte sowie 3281 internationale Helfer mobilisiert.

(Bericht von Alexander Villegas, geschrieben von Alexandra ⁠Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)