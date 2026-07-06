Zeitung: Deutsche TKMS erhält Mega-U-Boot-Auftrag

Washington, ⁠06. Jul (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS hat einem Zeitungsbericht zufolge von Kanada den Zuschlag für den milliardenschweren Bau von zwölf U-Booten erhalten. TKMS habe sich ‌in dem Bieterverfahren durchgesetzt, berichtete die Zeitung "The Globe and Mail" am Montag. Die TKMS-Aktie legte ⁠zeitweise ⁠elf Prozent zu. TKMS lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Konzern treibt seit Monaten seine Bemühungen um den milliardenschweren U-Boot-Auftrag aus Kanada voran. Unterstützt wird das Unternehmen von der Bundesregierung und ‌dem Partner Norwegen. TKMS ist ‌eines von zwei Unternehmen, die von Kanada für die Lieferung von bis zu zwölf modernen U-Booten ⁠in die engere Wahl gezogen wurden. Der Konkurrent ‌ist Hanwha Ocean aus ⁠Südkorea. Der U-Boot-Auftrag allein wird Branchenkennern zufolge auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt.

UMFANGREICHE ZUGESTÄNDNISSE FÜR U-BOOT-AUFTRAG

TKMS-Chef Oliver Burkhard hatte ‌angekündigt, den Auftrag aus ⁠Kanada mit einem umfassenden Industriepaket ⁠an Land ziehen zu wollen. Die Gespräche gingen weit über U-Boote hinaus und umfassten mögliche Investitionszusagen in den Bereichen Seltene Erden, Bergbau, Künstliche Intelligenz und Batterieproduktion für den Automobilsektor.

(Bericht von Caroline Stauffer, geschrieben von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)