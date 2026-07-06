Zinserhöhungen doch wieder vom Tisch? - Zertifikate Talk vom 04.07.2026

Die #Aktienmärkte sind immer wieder für eine Überraschung gut. Mitte der Woche sah es noch so aus, als würden die Märkte eher auf der Stelle treten, weil sich die Verhandlungen zwischen den USA und Iran in die Länge ziehen. Dann aber fachten neue #Arbeitsmarktdaten aus den USA die Hoffnung an, dass die schon eingepreisten #Zinserhöhungen vielleicht doch nicht notwendig sein könnten. In genau diesem Spannungsfeld bewegen sich derzeit nicht nur die Aktienmärkte. Auch für die Edelmetalle #Gold und #Silber ist die Zinsfrage entscheidend. Wie #Anleger sich in diesem Umfeld bewegen können, darüber diskutiert Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC und Robert Rethfeld vom Börsenfinanzinformationsdienst Wellenreiter Invest.





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