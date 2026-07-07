Airbus und MTU mit Joint Venture für Brennstoffzellen-Antrieb

Frankfurt, ⁠07. Jul (Reuters) - Der Flugzeugbauer Airbus und der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines planen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung von ‌Brennstoffzellen-Triebwerken. "Unser geplantes Joint Venture ist der nächste logische Schritt im Rahmen ⁠unserer ⁠gemeinsamen Vision eines wasserstoffbasierten Antriebskonzepts für die Luftfahrt", sagte Bruno Fichefeux, Leiter Zukunftsprogramme bei Airbus. Das neue Unternehmen solle mit ‌den nötigen behördlichen Genehmigungen ‌voraussichtlich im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen. Es solle den gesamten ⁠Lebenszyklus von Brennstoffzellen-Antriebssträngen abdecken, wie es ‌hieß: "von der Entwicklung ⁠über die Erprobung und Zertifizierung bis hin zur Kommerzialisierung."

Wasserstoff-Brennstoffzellen erzeugen Strom durch eine elektrochemische Reaktion ‌zwischen Wasserstoff ⁠und Sauerstoff, bei der ⁠Wasserdampf entsteht. Airbus konzentriert sich nach früheren Angaben bei der Entwicklung vollelektrischer Flugzeug-Antriebe auf diese Technologie.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)