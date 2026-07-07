Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Gewinnmitnahmen im Dax nach Rekordlauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordlauf des deutschen Börsenbarometers Dax werden am Dienstag Gewinnmitnahmen erwartet. Eine deutliche Schwäche von KI-Werten in Asien an diesem Morgen dürfte auch Europas Börsen belasten. Der frühbörsliche Indikator X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,2 Prozent auf 25.775 Punkte.

Am Donnerstag noch hatte der Leitindex seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt, am Freitag erstmals die Marke von 25.800 Punkten übersprungen und am Montag die Marke von 25.900 Punkten erstmals getestet.

In Asien war der südkoreanische Kospi , zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, zeitweise um 8 Prozent abgesackt. Zuletzt stand ein Minus von 6 Prozent zu Buche, vor allem ausgelöst durch einen Kursrutsch der Samsung -Aktie nach Eckzahlen zum zweiten Quartal. Zwar sei das Zahlenwerk auf den ersten Blick hervorragend, doch die Aktie bereits so hoch bewertet, dass bereits alle erdenklich positiven Erwartungen eingepreist gewesen seien, erklärte Marktbeobachter Stephen Innes. Der "erste KI-Stresstest" sei damit fehlgeschlagen.

Hinzu komme, dass die US-Bank Morgan Stanley einen Wandel im KI-Markt sieht: weg von Chips und hin zu Hyperscalern, ergänzte er. Das leicht verdiente Geld mit wachstumsgetriebenen Chip- und Speicheraktien dürfte zunehmend einer breiteren zyklischen Rotation weichen, die durch den Iran-Krieg unterbrochen worden sei. Nun aber fielen die Ölpreise wieder und die Zinsen stabilisierten sich.

Hierzulande traf der fortgesetzte Stimmungsumschwung vorbörslich das Papier des Chipherstellers Infineon , das im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 3 Prozent nachgab. Auch Aixtron , Suss Microtec oder Elmos zeigten sich auf Tradegate schwach.

Am aktivsten gehandelt wurde indes die Aktie des U-Bootbauers TKMS . Das Papier, das tags zuvor bereits um 11 Prozent hochgesprungen war, legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um weitere 6 Prozent zu. Kanada setzt bei der Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auf eine milliardenschwere Kooperation mit Deutschland und Norwegen. Dazu soll der Kieler Marineschiffbauer bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Premierminister Mark Carney sagte.

Über neue Aufträge freut sich auch der Windkraftanlagenhersteller Nordex , dessen Aktie vorbörslich zulegte. Die Bestellungen der UKA Gruppe aus Deutschland umfassen insgesamt 100 Anlagen mit einer Nennleistung von 7 MW für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern. Dabei geht es neben der Lieferung der Turbinen zugleich um mehrjährige Service- und Wartungsverträge.

Umstufungen trieben auf Tradegate unterdessen Siemens Energy und Kion in deutlich unterschiedliche Richtungen. So sieht Barclays vorerst keine weiteren Kurstreiber mehr für den Energietechnikkonzern und senkte das Anlageurteil daher auf "Underweight". Morgan Stanley indes sprach für das Papier des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten Kion eine Kaufempfehlung mit einem auf 62 Euro hochgesteckten Kursziel aus./ck/mis