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Dow erklimmt viertes Rekordhoch in Folge - Chip-Aktien schwach

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag hielten sich die Kursgewinne aber in Grenzen. In den ersten Handelsminuten legte der Dow um 0,2 Prozent auf 53.154 Zähler zu.

Ganz anders sah es an der am Vortag noch starken Technologiebörse Nasdaq aus. Dort gerieten vor allem die Aktien der Halbleiterbranche unter Druck, nachdem der Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt nicht mit einem Rekordergebnis überzeugen konnte. Der Nasdaq 100 büßte 1,2 Prozent auf 29.339 Punkte ein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.525 Punkte nach unten. Auch hier bremsten die in dem Index schwer gewichteten Halbleiteraktien.

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