Aktien New York
Dow erklimmt viertes Rekordhoch in Folge - Chip-Aktien schwach
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Péter Mács
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag hielten sich die Kursgewinne aber in Grenzen. In den ersten Handelsminuten legte der Dow um 0,2 Prozent auf 53.154 Zähler zu.
Ganz anders sah es an der am Vortag noch starken Technologiebörse Nasdaq aus. Dort gerieten vor allem die Aktien der Halbleiterbranche unter Druck, nachdem der Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt nicht mit einem Rekordergebnis überzeugen konnte. Der Nasdaq 100 büßte 1,2 Prozent auf 29.339 Punkte ein.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.525 Punkte nach unten. Auch hier bremsten die in dem Index schwer gewichteten Halbleiteraktien.
Das könnte dich auch interessieren
Nasdaq-IPO am FreitagSK Hynix will bei US-Zweitnotiz 28 Milliarden Dollar einnehmengestern, 07:52 Uhr · Reuters
Aktien New York AusblickDow im Plus erwartet - Chipwerte von Samsung belastetheute, 12:50 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Rüstungskonzern will Montag an die BörseWas gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, SaabNato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsheute, 10:20 Uhr · Reuters