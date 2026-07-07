ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 83 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einem Kauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Fesia Technology stärke und erweitere die Stellung des Prothesenherstellers in der Neuro-Orthopädie, schrieb Henrik Paganetty in einer Einschätzung am Dienstag. Angesichts der geringen Größe des Unternehmens dürfte sich der Einfluss auf Umsatz und operatives Ergebnis jedoch in Grenzen halten. Das Geschäft sei eher strategischer Natur./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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