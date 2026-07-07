ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Stark habe das Express-Geschäft abgeschnitten, das von einem knappen Angebot in der Luftfracht angesichts des Konflikts im Nahen Osten profitiert habe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST
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