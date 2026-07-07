ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Aus neuesten Daten zu Nierenerkrankungen im Endstadium gehe hervor, dass immer weniger Patienten aufgrund von Typ-2-Diabetes mit der Dialyse begännen, schrieb David Adlington am Montagabebd. Deshalb und wegen zunehmender Nierentransplantationen verliere der Dialyseanbieter weiter Marktanteile./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
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