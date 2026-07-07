ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 38 Euro - 'Neutral'

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 51 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mehrere Risikofaktoren belasteten weiterhin die Marktstimmung für den Medizintechnikkonzern, darunter die Schwäche im Diagnostikbereich, die anhaltende Ausgliederung der Anteile der Mutter Siemens, der Inflationsdruck und das unsichere China-Geschäft, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Diese Probleme seien zwar weitgehend im Aktienkurs eingepreist, ihre Lösung vor 2027 aber unwahrscheinlich./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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