APA ots news: Allianz Österreich darf sich erneut über "Great Place to...

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APA ots news: Allianz Österreich darf sich erneut über "Great Place to Work® Zertifizierung freuen

Wien (APA-ots) - Bereits zum vierten Mal in Folge erhält die Allianz  
Österreich das 
"Great Place to Work®" Siegel 

Die Allianz Österreich wurde zum vierten Mal in Folge als "Great 
Place to Work®" zertifiziert und festigt damit einmal mehr ihren Ruf 
als einer der besten Arbeitgeber des Landes. Bereits im Mai hatte das 
Unternehmen beim renommierten Ranking "Best Workplaces Austria" als 
einziger Versicherer einen Spitzenplatz (Platz 2) in der Kategorie XL 
Companies erreicht. 

Grundlage der Auszeichnung ist das anonyme Feedback der 
Mitarbeitenden sowie eine unabhängige Analyse der Unternehmenskultur. 
Bewertet werden dabei Aspekte wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, 
Stolz und Teamgeist. Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich: "Zum 
vierten Mal in Folge als Great Place to Work ausgezeichnet zu werden, 
ist ein starkes Zeichen für die nachhaltige Qualität unserer 
Unternehmenskultur. Bei der Allianz schaffen wir ein Arbeitsumfeld, 
in dem Menschen ihr Potenzial entfalten, Verantwortung übernehmen und 
gemeinsam Spitzenleistung möglich machen. Ein großes Dankeschön an 
unsere Kolleg:innen: Ihr macht uns zu einem Great Place to Work." 

Zwtl.: Vier Jahre Exzellenz: Die Allianz als Great Place to Work® 

Was 2022 mit der ersten Zertifizierung begann, hat sich zu einer 
beeindruckenden Erfolgsgeschichte entwickelt: Vier Mal in Folge hat 
die Allianz Österreich das anspruchsvolle Zertifizierungsverfahren 
von Great Place to Work® erfolgreich absolviert. Das Unternehmen 
zählt damit zu den konsistent besten Arbeitgebern im österreichischen 
Vergleich. Auch international wurde die Allianz Gruppe 2025 erneut 
unter den Top 25 der "World's Best Workplaces" bewertet (Platz 17) - 
ein Beleg dafür, dass die hohen Standards bei der 
Mitarbeiterzufriedenheit weltweit gelebt werden. 

Zwtl.: Arbeiten bei der Allianz 

Das Headquarter der Allianz Österreich befindet sich zentral im 
ICON Tower des Wiener Hauptbahnhofs, einem der modernsten und 
nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs. Rund 1.700 Menschen arbeiten 
in über 100 verschiedenen Berufen bei dem Versicherungsunternehmen. 
Die Du-Kultur ist über alle Hierarchiestufen hinweg 
selbstverständlich, genau wie ein respektvolles Miteinander auf 
Augenhöhe. 

Besonderer Fokus liegt darauf, durch zahlreiche 
Lernmöglichkeiten, reservierte Lernstunden und das richtige Mindset 
der Führungskräfte die Rahmenbedingungen für persönliches und 
berufliches Wachstum zu schaffen. Neben persönlicher und fachlicher 
Weiterentwicklung fördert die Allianz Arbeitsgruppen und Inklusions- 
Netzwerke, um Unternehmenskultur und Arbeitsplatz aktiv 
mitzugestalten. 

Der Versicherung sind Gesundheit und Vorsorge der 
Mitarbeiter:innen besonders wichtig. Daher unterstützt die Allianz 
diese mit vielen verschiedenen Angeboten sowohl für körperliche als 
auch psychische Gesundheit: Arbeitsmediziner:innen, Fitnesstrainings 
und Ernährungsvorträge, kostenfreie psychologische Beratung über 
Instahelp, ein Sportklub sowie Gesundheits-Events sind nur einige der 
Angebote. Betriebliche Altersvorsorge und attraktive Konditionen bei 
Allianz Versicherungsprodukten helfen den Mitarbeiter:innen 
bestmöglich vorzusorgen. 

Zudem bietet das Unternehmen eine breite Palette an weiteren 
Benefits wie Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus 
dem Ausland, großzügige Home Office-Möglichkeiten, vergünstigte 
Einkaufskonditionen, Essenszuschuss und vieles mehr. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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