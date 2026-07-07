Arkema: Half-year Report as of 30 June 2026 of the Liquidity Contract Implemented With NATIXIS ODDO BHF

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

Under the liquidity contract implemented by Arkema (Paris:AKE) with NATIXIS ODDO BHF, as of 30 June 2026, the following assets were held in the dedicated liquidity account:

  • 174,282 shares
  • ¬3,982,190

For the period from 01 January 2026 to 30 June 2026, the following transactions have been carried out:

  • Number of executed transactions on buy side: 10,783
  • Number of executed transactions on sell side: 10,222
  • Traded volume on buy side: 1,440,045 shares for a total amount of ¬83,615,106
  • Traded volume on sell side: 1,407,708 shares for a total amount of ¬81,869,519

As a reminder, the resources allocated as of the implementation of the liquidity contract amounted to ¬15,000,000.

 

BUY

 

SELL

Date of transaction

Number of transactions

Number of shares

Amount (¬)

 

Number of transactions

Number of shares

Amount (¬)
Total

10,783

1,440,045

83,615,106

10,222

1,407,708

81,869,519
02/01/2026

97

11,980

620,592

97

15,030

780,068
05/01/2026

59

9,900

518,079

62

9,000

475,481
06/01/2026

73

10,341

534,411

132

17,309

908,732
07/01/2026

97

14,400

762,246

77

11,320

602,100
08/01/2026

97

12,541

642,441

83

13,100

675,849
09/01/2026

56

9,277

489,058

129

16,280

861,890
12/01/2026

107

10,320

546,862

69

7,720

410,930
13/01/2026

98

7,778

403,898

62

5,158

268,277
14/01/2026

90

13,189

677,943

116

13,070

677,485
15/01/2026

55

4,660

244,200

85

6,970

367,255
16/01/2026

93

7,570

392,486

-

-

-
19/01/2026

116

8,890

437,060

50

4,830

237,428
20/01/2026

174

13,731

670,984

108

9,670

474,091
21/01/2026

77

4,631

226,424

144

12,620

620,518
22/01/2026

25

2,190

111,707

121

11,200

575,301
23/01/2026

135

13,842

713,159

112

12,380

641,658
26/01/2026

63

12,076

624,821

93

12,500

648,874
27/01/2026

49

8,500

435,605

20

1,750

89,996
28/01/2026

76

11,750

598,324

125

18,750

958,387
29/01/2026

108

18,250

937,725

136

18,750

968,878
30/01/2026

103

21,500

1,097,000

92

18,500

945,413
02/02/2026

63

7,849

394,912

60

10,203

517,349
03/02/2026

52

9,350

476,515

105

16,777

867,349
04/02/2026

11

600

33,955

70

8,180

452,206
05/02/2026

43

7,400

425,974

67

7,400

426,838
06/02/2026

30

5,300

302,953

54

9,136

526,690
09/02/2026

24

3,700

217,380

99

14,727

866,299
10/02/2026

-

-

-

65

10,877

681,622
11/02/2026

26

6,200

403,466

31

7,875

515,138
12/02/2026

54

11,475

754,141

73

14,241

942,796
13/02/2026

87

11,275

721,276

33

7,500

481,095
16/02/2026

57

11,450

721,755

16

3,050

193,255
17/02/2026

97

14,100

877,488

64

12,500

781,723
18/02/2026

73

10,150

623,290

10

4,036

248,032
19/02/2026

57

6,800

411,763

-

-

-
20/02/2026

87

16,500

1,003,557

140

17,750

1,081,700
23/02/2026

61

10,500

628,263

34

9,700

582,038
24/02/2026

38

8,300

505,893

61

10,700

654,433
25/02/2026

50

11,600

703,520

20

5,000

304,780
26/02/2026

100

22,400

1,365,540

99

26,000

1,600,072
27/02/2026

73

20,000

1,218,540

109

22,800

1,403,839
02/03/2026

99

12,786

760,398

-

-

-
03/03/2026

52

7,914

435,983

11

2,000

111,100
04/03/2026

40

11,600

644,850

69

16,100

905,018
05/03/2026

38

8,906

502,028

31

5,950

339,733
06/03/2026

36

7,894

429,096

-

-

-
09/03/2026

66

10,156

529,147

51

8,900

465,958
10/03/2026

33

8,200

444,375

105

10,533

572,664
11/03/2026

57

10,500

569,170

54

11,087

603,577
12/03/2026

9

2,100

113,890

26

13,290

731,055
13/03/2026

66

13,700

757,243

43

8,007

446,314
16/03/2026

32

8,350

454,383

62

9,550

522,333
17/03/2026

11

1,400

76,580

63

10,893

606,159
18/03/2026

40

9,000

493,093

-

-

-
19/03/2026

49

9,400

485,855

14

2,950

153,015
20/03/2026

61

9,400

479,055

43

6,000

308,035
23/03/2026

23

5,500

280,617

32

6,000

312,079
24/03/2026

33

8,000

427,150

83

12,000

647,225
25/03/2026

15

3,653

201,705

40

9,751

540,518
26/03/2026

27

7,500

416,950

38

10,800

601,615
27/03/2026

-

-

-

53

8,850

506,955
30/03/2026

23

3,500

202,200

21

5,300

309,065
31/03/2026

28

3,823

222,009

30

4,750

277,588
01/04/2026

64

10,500

621,413

55

10,064

597,980
02/04/2026

65

8,177

475,804

30

5,750

336,463
07/04/2026

71

9,650

559,138

44

8,062

469,204
08/04/2026

17

3,201

189,880

54

8,425

501,098
09/04/2026

41

4,619

277,711

76

10,750

646,342
10/04/2026

75

16,095

986,263

79

19,034

1,166,142
13/04/2026

93

22,450

1,372,518

43

14,949

915,857
14/04/2026

69

18,639

1,143,530

66

19,584

1,203,110
15/04/2026

84

17,870

1,070,975

77

14,577

876,802
16/04/2026

23

4,417

268,830

60

13,935

848,409
17/04/2026

80

16,138

996,876

74

17,915

1,108,004
20/04/2026

92

12,888

792,941

86

12,352

760,706
21/04/2026

66

14,713

910,440

56

12,686

785,951
22/04/2026

54

16,335

1,015,208

35

18,573

1,156,644
23/04/2026

84

16,774

1,038,820

69

16,343

1,013,193
24/04/2026

68

13,950

852,766

73

14,020

859,081
27/04/2026

27

7,888

487,484

24

7,045

435,974
28/04/2026

59

15,456

955,070

59

16,096

995,427
29/04/2026

98

23,677

1,467,862

85

19,827

1,230,537
30/04/2026

58

11,583

703,170

46

17,343

1,067,132
04/05/2026

8

5,853

360,975

24

7,634

478,745
05/05/2026

18

6,158

384,560

17

6,848

427,648
06/05/2026

89

5,321

340,251

133

11,097

708,793
07/05/2026

281

16,306

1,037,037

134

9,515

607,125
08/05/2026

92

5,266

328,433

106

6,436

403,255
11/05/2026

131

8,001

509,886

230

14,183

908,623
12/05/2026

216

14,060

900,869

134

7,850

507,565
13/05/2026

1

1

64

122

7,789

497,826
14/05/2026

140

8,958

572,688

138

8,358

535,692
15/05/2026

118

8,313

521,829

128

7,717

485,707
18/05/2026

174

10,189

630,177

22

1,554

97,125
19/05/2026

182

18,390

1,124,210

96

5,432

333,093
20/05/2026

195

12,098

730,375

207

12,479

757,222
21/05/2026

136

7,937

483,084

203

13,625

833,943
22/05/2026

224

16,857

1,034,778

222

12,377

768,284
25/05/2026

15

3,051

180,469

12

3,600

213,480
26/05/2026

21

2,400

142,680

12

2,732

162,774
27/05/2026

41

22,683

1,351,707

42

17,995

1,076,019
28/05/2026

36

11,223

669,681

39

11,223

670,803
29/05/2026

24

10,072

612,884

29

13,222

807,003
01/06/2026

53

21,875

1,327,909

35

14,679

894,283
02/06/2026

22

12,351

753,118

57

19,688

1,200,309
03/06/2026

36

19,981

1,219,256

42

19,734

1,207,128
04/06/2026

24

23,552

1,470,080

16

11,168

699,690
05/06/2026

38

25,941

1,574,187

28

17,349

1,054,556
08/06/2026

50

3,200

186,440

4

200

11,780
09/06/2026

141

8,770

502,728

61

5,427

313,289
10/06/2026

160

11,641

667,001

157

10,623

610,874
11/06/2026

132

7,888

455,236

134

8,771

507,675
12/06/2026

128

9,750

556,489

65

6,149

355,898
15/06/2026

-

-

-

153

14,349

830,084
16/06/2026

271

18,443

1,067,838

300

19,158

1,113,833
17/06/2026

307

32,168

1,865,638

390

30,498

1,776,448
18/06/2026

617

38,245

2,236,956

-

-

-
19/06/2026

215

14,521

833,717

318

23,613

1,367,141
22/06/2026

304

17,969

1,040,941

438

31,004

1,791,899
23/06/2026

334

27,386

1,579,972

138

16,016

922,324
24/06/2026

329

22,228

1,274,269

411

28,313

1,627,703
25/06/2026

274

22,754

1,303,480

116

8,932

515,309
26/06/2026

23

9,031

516,069

5

3,012

172,286
29/06/2026

66

23,781

1,322,202

52

16,135

898,770
30/06/2026

60

24,866

1,357,266

69

26,824

1,467,599

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260707788986/en/

Arkema

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Arkema
T
THE
ARKEMA ADR/1 EO 10

Das könnte dich auch interessieren

S&P 500 - Jetzt Kurs auf 8.000 Punktegestern, 11:38 Uhr · ING Markets
S&P 500 - Jetzt Kurs auf 8.000 Punkte
LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Capped-Bonus-Zertifikate der LBBW03. Juli · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Capped-Bonus-Zertifikate der LBBW
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufheute, 13:00 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, Saab
Nato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsheute, 10:20 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen