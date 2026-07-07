Arkema: Half-year Report as of 30 June 2026 of the Liquidity Contract Implemented With NATIXIS ODDO BHF
Regulatory News:
Under the liquidity contract implemented by Arkema (Paris:AKE) with NATIXIS ODDO BHF, as of 30 June 2026, the following assets were held in the dedicated liquidity account:
- 174,282 shares
- ¬3,982,190
For the period from 01 January 2026 to 30 June 2026, the following transactions have been carried out:
- Number of executed transactions on buy side: 10,783
- Number of executed transactions on sell side: 10,222
- Traded volume on buy side: 1,440,045 shares for a total amount of ¬83,615,106
- Traded volume on sell side: 1,407,708 shares for a total amount of ¬81,869,519
As a reminder, the resources allocated as of the implementation of the liquidity contract amounted to ¬15,000,000.
|
|
BUY
|
|
SELL
|
Date of transaction
|
Number of transactions
|
Number of shares
|
Amount (¬)
|
|
Number of transactions
|
Number of shares
|
Amount (¬)
|Total
|
10,783
|
1,440,045
|
83,615,106
|
10,222
|
1,407,708
|
81,869,519
|02/01/2026
|
97
|
11,980
|
620,592
|
97
|
15,030
|
780,068
|05/01/2026
|
59
|
9,900
|
518,079
|
62
|
9,000
|
475,481
|06/01/2026
|
73
|
10,341
|
534,411
|
132
|
17,309
|
908,732
|07/01/2026
|
97
|
14,400
|
762,246
|
77
|
11,320
|
602,100
|08/01/2026
|
97
|
12,541
|
642,441
|
83
|
13,100
|
675,849
|09/01/2026
|
56
|
9,277
|
489,058
|
129
|
16,280
|
861,890
|12/01/2026
|
107
|
10,320
|
546,862
|
69
|
7,720
|
410,930
|13/01/2026
|
98
|
7,778
|
403,898
|
62
|
5,158
|
268,277
|14/01/2026
|
90
|
13,189
|
677,943
|
116
|
13,070
|
677,485
|15/01/2026
|
55
|
4,660
|
244,200
|
85
|
6,970
|
367,255
|16/01/2026
|
93
|
7,570
|
392,486
|
-
|
-
|
-
|19/01/2026
|
116
|
8,890
|
437,060
|
50
|
4,830
|
237,428
|20/01/2026
|
174
|
13,731
|
670,984
|
108
|
9,670
|
474,091
|21/01/2026
|
77
|
4,631
|
226,424
|
144
|
12,620
|
620,518
|22/01/2026
|
25
|
2,190
|
111,707
|
121
|
11,200
|
575,301
|23/01/2026
|
135
|
13,842
|
713,159
|
112
|
12,380
|
641,658
|26/01/2026
|
63
|
12,076
|
624,821
|
93
|
12,500
|
648,874
|27/01/2026
|
49
|
8,500
|
435,605
|
20
|
1,750
|
89,996
|28/01/2026
|
76
|
11,750
|
598,324
|
125
|
18,750
|
958,387
|29/01/2026
|
108
|
18,250
|
937,725
|
136
|
18,750
|
968,878
|30/01/2026
|
103
|
21,500
|
1,097,000
|
92
|
18,500
|
945,413
|02/02/2026
|
63
|
7,849
|
394,912
|
60
|
10,203
|
517,349
|03/02/2026
|
52
|
9,350
|
476,515
|
105
|
16,777
|
867,349
|04/02/2026
|
11
|
600
|
33,955
|
70
|
8,180
|
452,206
|05/02/2026
|
43
|
7,400
|
425,974
|
67
|
7,400
|
426,838
|06/02/2026
|
30
|
5,300
|
302,953
|
54
|
9,136
|
526,690
|09/02/2026
|
24
|
3,700
|
217,380
|
99
|
14,727
|
866,299
|10/02/2026
|
-
|
-
|
-
|
65
|
10,877
|
681,622
|11/02/2026
|
26
|
6,200
|
403,466
|
31
|
7,875
|
515,138
|12/02/2026
|
54
|
11,475
|
754,141
|
73
|
14,241
|
942,796
|13/02/2026
|
87
|
11,275
|
721,276
|
33
|
7,500
|
481,095
|16/02/2026
|
57
|
11,450
|
721,755
|
16
|
3,050
|
193,255
|17/02/2026
|
97
|
14,100
|
877,488
|
64
|
12,500
|
781,723
|18/02/2026
|
73
|
10,150
|
623,290
|
10
|
4,036
|
248,032
|19/02/2026
|
57
|
6,800
|
411,763
|
-
|
-
|
-
|20/02/2026
|
87
|
16,500
|
1,003,557
|
140
|
17,750
|
1,081,700
|23/02/2026
|
61
|
10,500
|
628,263
|
34
|
9,700
|
582,038
|24/02/2026
|
38
|
8,300
|
505,893
|
61
|
10,700
|
654,433
|25/02/2026
|
50
|
11,600
|
703,520
|
20
|
5,000
|
304,780
|26/02/2026
|
100
|
22,400
|
1,365,540
|
99
|
26,000
|
1,600,072
|27/02/2026
|
73
|
20,000
|
1,218,540
|
109
|
22,800
|
1,403,839
|02/03/2026
|
99
|
12,786
|
760,398
|
-
|
-
|
-
|03/03/2026
|
52
|
7,914
|
435,983
|
11
|
2,000
|
111,100
|04/03/2026
|
40
|
11,600
|
644,850
|
69
|
16,100
|
905,018
|05/03/2026
|
38
|
8,906
|
502,028
|
31
|
5,950
|
339,733
|06/03/2026
|
36
|
7,894
|
429,096
|
-
|
-
|
-
|09/03/2026
|
66
|
10,156
|
529,147
|
51
|
8,900
|
465,958
|10/03/2026
|
33
|
8,200
|
444,375
|
105
|
10,533
|
572,664
|11/03/2026
|
57
|
10,500
|
569,170
|
54
|
11,087
|
603,577
|12/03/2026
|
9
|
2,100
|
113,890
|
26
|
13,290
|
731,055
|13/03/2026
|
66
|
13,700
|
757,243
|
43
|
8,007
|
446,314
|16/03/2026
|
32
|
8,350
|
454,383
|
62
|
9,550
|
522,333
|17/03/2026
|
11
|
1,400
|
76,580
|
63
|
10,893
|
606,159
|18/03/2026
|
40
|
9,000
|
493,093
|
-
|
-
|
-
|19/03/2026
|
49
|
9,400
|
485,855
|
14
|
2,950
|
153,015
|20/03/2026
|
61
|
9,400
|
479,055
|
43
|
6,000
|
308,035
|23/03/2026
|
23
|
5,500
|
280,617
|
32
|
6,000
|
312,079
|24/03/2026
|
33
|
8,000
|
427,150
|
83
|
12,000
|
647,225
|25/03/2026
|
15
|
3,653
|
201,705
|
40
|
9,751
|
540,518
|26/03/2026
|
27
|
7,500
|
416,950
|
38
|
10,800
|
601,615
|27/03/2026
|
-
|
-
|
-
|
53
|
8,850
|
506,955
|30/03/2026
|
23
|
3,500
|
202,200
|
21
|
5,300
|
309,065
|31/03/2026
|
28
|
3,823
|
222,009
|
30
|
4,750
|
277,588
|01/04/2026
|
64
|
10,500
|
621,413
|
55
|
10,064
|
597,980
|02/04/2026
|
65
|
8,177
|
475,804
|
30
|
5,750
|
336,463
|07/04/2026
|
71
|
9,650
|
559,138
|
44
|
8,062
|
469,204
|08/04/2026
|
17
|
3,201
|
189,880
|
54
|
8,425
|
501,098
|09/04/2026
|
41
|
4,619
|
277,711
|
76
|
10,750
|
646,342
|10/04/2026
|
75
|
16,095
|
986,263
|
79
|
19,034
|
1,166,142
|13/04/2026
|
93
|
22,450
|
1,372,518
|
43
|
14,949
|
915,857
|14/04/2026
|
69
|
18,639
|
1,143,530
|
66
|
19,584
|
1,203,110
|15/04/2026
|
84
|
17,870
|
1,070,975
|
77
|
14,577
|
876,802
|16/04/2026
|
23
|
4,417
|
268,830
|
60
|
13,935
|
848,409
|17/04/2026
|
80
|
16,138
|
996,876
|
74
|
17,915
|
1,108,004
|20/04/2026
|
92
|
12,888
|
792,941
|
86
|
12,352
|
760,706
|21/04/2026
|
66
|
14,713
|
910,440
|
56
|
12,686
|
785,951
|22/04/2026
|
54
|
16,335
|
1,015,208
|
35
|
18,573
|
1,156,644
|23/04/2026
|
84
|
16,774
|
1,038,820
|
69
|
16,343
|
1,013,193
|24/04/2026
|
68
|
13,950
|
852,766
|
73
|
14,020
|
859,081
|27/04/2026
|
27
|
7,888
|
487,484
|
24
|
7,045
|
435,974
|28/04/2026
|
59
|
15,456
|
955,070
|
59
|
16,096
|
995,427
|29/04/2026
|
98
|
23,677
|
1,467,862
|
85
|
19,827
|
1,230,537
|30/04/2026
|
58
|
11,583
|
703,170
|
46
|
17,343
|
1,067,132
|04/05/2026
|
8
|
5,853
|
360,975
|
24
|
7,634
|
478,745
|05/05/2026
|
18
|
6,158
|
384,560
|
17
|
6,848
|
427,648
|06/05/2026
|
89
|
5,321
|
340,251
|
133
|
11,097
|
708,793
|07/05/2026
|
281
|
16,306
|
1,037,037
|
134
|
9,515
|
607,125
|08/05/2026
|
92
|
5,266
|
328,433
|
106
|
6,436
|
403,255
|11/05/2026
|
131
|
8,001
|
509,886
|
230
|
14,183
|
908,623
|12/05/2026
|
216
|
14,060
|
900,869
|
134
|
7,850
|
507,565
|13/05/2026
|
1
|
1
|
64
|
122
|
7,789
|
497,826
|14/05/2026
|
140
|
8,958
|
572,688
|
138
|
8,358
|
535,692
|15/05/2026
|
118
|
8,313
|
521,829
|
128
|
7,717
|
485,707
|18/05/2026
|
174
|
10,189
|
630,177
|
22
|
1,554
|
97,125
|19/05/2026
|
182
|
18,390
|
1,124,210
|
96
|
5,432
|
333,093
|20/05/2026
|
195
|
12,098
|
730,375
|
207
|
12,479
|
757,222
|21/05/2026
|
136
|
7,937
|
483,084
|
203
|
13,625
|
833,943
|22/05/2026
|
224
|
16,857
|
1,034,778
|
222
|
12,377
|
768,284
|25/05/2026
|
15
|
3,051
|
180,469
|
12
|
3,600
|
213,480
|26/05/2026
|
21
|
2,400
|
142,680
|
12
|
2,732
|
162,774
|27/05/2026
|
41
|
22,683
|
1,351,707
|
42
|
17,995
|
1,076,019
|28/05/2026
|
36
|
11,223
|
669,681
|
39
|
11,223
|
670,803
|29/05/2026
|
24
|
10,072
|
612,884
|
29
|
13,222
|
807,003
|01/06/2026
|
53
|
21,875
|
1,327,909
|
35
|
14,679
|
894,283
|02/06/2026
|
22
|
12,351
|
753,118
|
57
|
19,688
|
1,200,309
|03/06/2026
|
36
|
19,981
|
1,219,256
|
42
|
19,734
|
1,207,128
|04/06/2026
|
24
|
23,552
|
1,470,080
|
16
|
11,168
|
699,690
|05/06/2026
|
38
|
25,941
|
1,574,187
|
28
|
17,349
|
1,054,556
|08/06/2026
|
50
|
3,200
|
186,440
|
4
|
200
|
11,780
|09/06/2026
|
141
|
8,770
|
502,728
|
61
|
5,427
|
313,289
|10/06/2026
|
160
|
11,641
|
667,001
|
157
|
10,623
|
610,874
|11/06/2026
|
132
|
7,888
|
455,236
|
134
|
8,771
|
507,675
|12/06/2026
|
128
|
9,750
|
556,489
|
65
|
6,149
|
355,898
|15/06/2026
|
-
|
-
|
-
|
153
|
14,349
|
830,084
|16/06/2026
|
271
|
18,443
|
1,067,838
|
300
|
19,158
|
1,113,833
|17/06/2026
|
307
|
32,168
|
1,865,638
|
390
|
30,498
|
1,776,448
|18/06/2026
|
617
|
38,245
|
2,236,956
|
-
|
-
|
-
|19/06/2026
|
215
|
14,521
|
833,717
|
318
|
23,613
|
1,367,141
|22/06/2026
|
304
|
17,969
|
1,040,941
|
438
|
31,004
|
1,791,899
|23/06/2026
|
334
|
27,386
|
1,579,972
|
138
|
16,016
|
922,324
|24/06/2026
|
329
|
22,228
|
1,274,269
|
411
|
28,313
|
1,627,703
|25/06/2026
|
274
|
22,754
|
1,303,480
|
116
|
8,932
|
515,309
|26/06/2026
|
23
|
9,031
|
516,069
|
5
|
3,012
|
172,286
|29/06/2026
|
66
|
23,781
|
1,322,202
|
52
|
16,135
|
898,770
|30/06/2026
|
60
|
24,866
|
1,357,266
|
69
|
26,824
|
1,467,599
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260707788986/en/
Arkema
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–