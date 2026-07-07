

EQS-Media / 07.07.2026 / 10:09 CET/CEST



Pressemitteilung

AUSTRIACARD erzielt weltweit erste öffentlich gelistete Visa 3.1-Zulassung für Zahlungskarten-Betriebssystem der nächsten Generation

AUSTRIACARD treibt die Zukunft des Zahlungsverkehrs mit Visa 3.1, Mastercard ECOS und einer post-quantum-fähigen Sicherheitsarchitektur – und untermauert damit seine Entwicklung vom Hersteller sicherer Karten zu einem global relevanten Innovator im Bereich der Zahlungstechnologie.

Wien, 7. Juli 2026: Die AUSTRIACARD HOLDINGS gab heute einen bedeutenden technologischen Meilenstein bekannt: Ihr neuestes Smartcard-Betriebssystem gehört weltweit zu den ersten, die die neuen Visa Inc. 3.1 VIS- und VCPS-Spezifikationen unterstützen, einschließlich fortschrittlicher AES- und ECC-Kryptografie, bei gleichzeitiger Unterstützung des neuen Mastercard Incorporated ECOS-Standards. Die offizielle Zulassung durch Visa markiert eine weltweite Premiere und unterstreicht die Fähigkeit von AUSTRIACARD, zukunftsweisende Zahlungstechnologie frühzeitiger als der Markt bereitzustellen.

Ein bedeutender technologischer und strategischer Meilenstein

Diese Errungenschaft bestätigt die hochentwickelte Kompetenz von AUSTRIACARD im Bereich eigener Betriebssysteme und Kryptografie und reiht das Unternehmen in die sehr begrenzte Zahl globaler Anbieter, die in der Lage sind, die neuesten Zahlungsarchitekturen der Branche zu unterstützen. Die Plattform wurde nicht nur für aktuelle Compliance-Anforderungen entwickelt, sondern auch für langfristige kryptografische Flexibilität und die zukünftige Sicherheitsentwicklungen, einschließlich der Vorbereitung auf Migrationsstrategien für die Post-Quanten-Ära. Sie eröffnet Zugang zu Emittenten- und Fintech-Programmen der nächsten Generation, internationalen Ausschreibungen im Zahlungsverkehr, Hochsicherheitsanwendungen sowie Kunden, die sich auf zukünftige kryptografische Umstellungen vorbereiten.

Eine zukunftssichere Plattform für Banken, Emittenten und Fintechs

Für Banken, Emittenten und Fintechs bedeutet dies Zugang zu einer wirklich zukunftssicheren Zahlungsplattform, die Unterstützung für Visa 3.1 VIS und VCPS, Mastercard ECOS, fortschrittliche AES- und ECC-Kryptografie für den neuen EMVCo Contactless Kernel C8 sowie AES-Unterstützung für bestehende Zahlungsumgebungen vereint. Kunden profitieren von höherer Sicherheit, vereinfachten künftigen Migrationspfaden und einem geringeren Risiko technologischer Veralterung.

Die Einführung moderner Kryptografie markiert einen wichtigen Wendepunkt für die Zahlungsverkehrsbranche. Finanzinstitute suchen zunehmend nach Partnern, die sowohl die Einhaltung aktueller Vorschriften als auch den künftigen technologischen Wandel unterstützen können – und die Lösung von AUSTRIACARD ist genau auf diese Ziele zugeschnitten. Für Karteninhaber bleibt das Nutzererlebnis nahtlos und intuitiv, während jede Transaktion von einer Plattform profitiert, die für die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs konzipiert wurde.

Stärkung der globalen Marktposition

Diese Errungenschaft festigt die Position von AUSTRIACARD als innovationsgetriebenes, global tätiges Unternehmen im Bereich der Zahlungstechnologie mit umfassender Expertise in sicheren Zahlungsbetriebssystemen und fortschrittlicher Kryptografie. Die weltweit erste offizielle Visa-Zulassung – nachprüfbar über das Visa Digital Partner Services-Portal – signalisiert zusammen mit der gleichzeitigen Unterstützung von Visa 3.1 und Mastercard ECOS, dass AUSTRIACARD auf höchstem internationalem Niveau im Bereich Zahlungsinnovation konkurrieren und die Zukunft sicherer digitaler Zahlungen aktiv mitgestalten kann.

Mohamed Chemloul, Group CTO, AUSTRIACARD HOLDINGS, erklärte:

„Hierbei geht es nicht einfach um eine Zertifizierung – es geht um technologische Führungsstärke, Zukunftsbereitschaft und globale Relevanz. Als weltweit erstes Unternehmen eine öffentlich gelistete Visa 3.1-Zulassung zu erhalten, ist ein entscheidender Meilenstein für AUSTRIACARD und bestätigt die jahrelangen Investitionen in fortschrittliche Kryptografie und die Entwicklung eigener Betriebssysteme. Es ist der Beweis dafür, dass wir sowohl die Expertise als auch den Ehrgeiz besitzen, auf höchstem internationalem Niveau zu konkurrieren – und für unsere Kunden, Banken, Emittenten und Fintechs bedeutet dies einen vertrauenswürdigen Partner, der nicht nur heute die Anforderungen erfüllt, sondern auch für die Zukunft gerüstet ist.“

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ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückblickt, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

Ansprechpartner: Theoni Dimopoulou, Group Communications & Marketing Manager

Tel.: T: +43 (1) 61065 - 355

E-Mail: t.dimopoulou@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market), Euronext Athener Börse (Main Market)

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Emittent/Herausgeber: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Schlagwort(e): Informationstechnologie

07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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Sprache: Deutsch Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich E-Mail: marketing@austriacard.com Internet: https://www.austriacard.com/ ISIN: AT0000A325L0 WKN: A3D5BK Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2361654

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