Bericht: Hauptverdächtige nach Monaco-Anschlag tot bei Kiew aufgefunden

07. Jul (Reuters) - ⁠Im Fall des Sprengstoffanschlags auf einen aus der Ukraine stammenden Oligarchen in Monaco ist die Hauptverdächtige einem Medienbericht zufolge erschossen aufgefunden worden. Die Leiche der 39-jährigen Ukrainerin sei ‌am späten Montagabend in der Nähe von Kiew entdeckt worden, meldete die Zeitung "Ukrajinska Prawda" am Dienstag unter Berufung auf ⁠Insider. ⁠Zwei weitere Verdächtige seien zudem festgenommen worden. Bei einem handele es sich um einen Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes HUR, bei dem anderen um einen ehemaligen Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden. Eine Stellungnahme von offizieller Seite lag zunächst nicht vor.

Die ‌genauen Hintergründe des Falls, dessen Spur ‌auch nach Deutschland führte, sind weiter unklar. Die von Interpol als Hauptverdächtige ausgemachte Frau wurde unter anderem wegen versuchten Mordes ⁠international gesucht. Bei dem Sprengstoffattentat am Montag vergangener Woche wurden ‌der in der Ukraine ⁠geborene Wadym Jermolajew, seine Lebenspartnerin und sein Sohn verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Monaco war die mutmaßliche Täterin danach zunächst aus dem Fürstentum zu ‌Fuß ins direkt angrenzende Frankreich ⁠geflohen. Anschließend soll sie mit ⁠einem Auto über andere europäische Länder nach Deutschland weitergefahren sein.

Jermolajew ist ein wohlhabender Geschäftsmann, der 2019 die zyprische Staatsbürgerschaft annahm. Die Regierung in Kiew verhängte 2023 Sanktionen gegen ihn, weil er Medienberichten zufolge Geschäfte auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gemacht hatte.

(Bericht von Anna Pruchnicka, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)