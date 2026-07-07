Berliner Staatsanwaltschaft klagt vier ehemalige Signa-Mitarbeiter an
Wien, 07. Jul (Reuters) - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Insolvenz des Immobilien- und Handelskonzerns Signa Anklage gegen vier ehemalige Mitarbeiter erhoben. Einem 50-Jährigen werde Untreue in vier Fällen vorgeworfen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Drei weiteren Beschuldigten werde Beihilfe zur Last gelegt. Das Landgericht Berlin muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Die Angeschuldigten haben sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.
Der 50-Jährige soll zwischen Januar und Mai 2023 als Vertretungsberechtigter einer zur Entwicklung einer Immobilie gegründeten Gesellschaft der Signa-Gruppe zweckgebundene Darlehen in Höhe von insgesamt zehn Millionen Euro unbefugt an andere Firmen der Gruppe weitergeleitet haben. Ein 45-jähriger Mitbeschuldigter soll dabei als Verfügungsberechtigter der Empfängerkonten geholfen haben. Die beiden weiteren Angeschuldigten sollen bei zwei Überweisungen die Ausführung durch Mitarbeiter der Signa-Gruppe koordiniert und überwacht haben. Von den transferierten Geldern seien letztlich mehr als 8,4 Millionen Euro nicht an die Gesellschaft zurückgezahlt worden.
Die Berliner Anklage ist Teil der juristischen Aufarbeitung einer der größten Pleiten der europäischen Wirtschaftsgeschichte. Die Signa-Gruppe, zu der unter anderem das Luxuskaufhaus KaDeWe und Galeria Karstadt Kaufhof gehörten, war Ende 2023 kollabiert. Auch gegen Gründer Rene Benko geht die Justiz vor: Der 49-Jährige sitzt bereits seit Januar 2025 in Untersuchungshaft. In der vergangenen Woche hatte der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) eine Verurteilung Benkos wegen Insolvenzbetrugs rechtskräftig bestätigt.
(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)