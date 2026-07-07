Berliner Staatsanwaltschaft klagt vier ehemalige Signa-Mitarbeiter an

Wien, 07. ⁠Jul (Reuters) - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Insolvenz des Immobilien- und Handelskonzerns Signa Anklage gegen vier ehemalige Mitarbeiter erhoben. Einem 50-Jährigen werde Untreue in vier Fällen vorgeworfen, ‌teilte die Behörde am Dienstag mit. Drei weiteren Beschuldigten werde Beihilfe zur Last gelegt. Das Landgericht Berlin muss nun ⁠über ⁠die Zulassung der Anklage entscheiden. Die Angeschuldigten haben sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Der 50-Jährige soll zwischen Januar und Mai 2023 als Vertretungsberechtigter einer zur Entwicklung einer Immobilie gegründeten Gesellschaft der Signa-Gruppe zweckgebundene Darlehen in Höhe ‌von insgesamt zehn Millionen Euro unbefugt ‌an andere Firmen der Gruppe weitergeleitet haben. Ein 45-jähriger Mitbeschuldigter soll dabei als Verfügungsberechtigter der Empfängerkonten geholfen haben. Die beiden ⁠weiteren Angeschuldigten sollen bei zwei Überweisungen die Ausführung durch Mitarbeiter ‌der Signa-Gruppe koordiniert und überwacht ⁠haben. Von den transferierten Geldern seien letztlich mehr als 8,4 Millionen Euro nicht an die Gesellschaft zurückgezahlt worden.

Die Berliner Anklage ist Teil der juristischen Aufarbeitung einer ‌der größten Pleiten der ⁠europäischen Wirtschaftsgeschichte. Die Signa-Gruppe, zu ⁠der unter anderem das Luxuskaufhaus KaDeWe und Galeria Karstadt Kaufhof gehörten, war Ende 2023 kollabiert. Auch gegen Gründer Rene Benko geht die Justiz vor: Der 49-Jährige sitzt bereits seit Januar 2025 in Untersuchungshaft. In der vergangenen Woche hatte der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) eine Verurteilung Benkos wegen Insolvenzbetrugs rechtskräftig bestätigt.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)