Koalition fordert Bundesrat zur Zustimmung zur Gesundheitsreform am Freitag auf

Berlin, 07. Jul (Reuters) - ⁠Führende Bundespolitiker haben die Bundesländer aufgefordert, der Gesundheitsreform am Freitag im Bundesrat zuzustimmen und nicht immer neue Forderungen zu stellen. Er habe Verständnis vor allem für die Krankenhausproblematik bei Ländern und Kommunen, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, am Dienstag in Berlin. "Es wurde ja noch einmal ein Zugeständnis gemacht bei der Krankenhaus-Finanzierung, und auch ‌auf andere Punkte der Länder wurde da noch einmal eingegangen", fügte er hinzu. Der Bund habe aber keine Schatulle, aus der er immer weiter Geld nachschießen könne. Es liege nun ein faires Paket vor. SPD-Fraktionschef ⁠Matthias Miersch sagte, ⁠auch er hoffe auf ein positives Votum am Freitag. Dagegen kündigte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), Widerstand an.

CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn sagte, dass er mit großer Zustimmung seiner Fraktion bei der Verabschiedung am Freitag im Bundestag rechne. "Wir haben miteinander vereinbart, dass es noch einmal 750 Millionen Euro mehr als bisher geplant pro Jahr für die Krankenhäuser zur Refinanzierung, zur Finanzierung der laufenden Ausgaben geben kann", sagte er mit Blick auf die ‌laufenden Verhandlungen mit den Ländern. "Das ist das, was wir jetzt haben ‌leisten können miteinander." Es würden bis Freitag noch intensive Gespräche geführt, unter anderem heute von den Gesundheitsministern, sagte Bilger. Er könne nur dafür werben, dass es am Freitag nach der Entscheidung im Bundestag auch im Bundesrat zu einer Entscheidung ⁠komme. Im Raum steht auch, dass die 16 Länder den Vermittlungsausschuss anrufen, was die Umsetzung der Reform der ‌gesetzlichen Krankenkassen deutlich verzögern würde.

Neben der inhaltlichen Debatte wird ⁠auch über Verfahrensfragen gestritten. Grüne und Linke überlegen, ob sie Einspruch gegen die Beratung in den Bundestags-Ausschüssen einlegen sollen, weil umfangreiche Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf nicht rechtzeitig an die Abgeordneten übersendet worden seien. Schwesig kündigte an, dass sie gegen die am Mittwoch von den Ländern zu entscheidende Fristverkürzung ist, ‌damit das Thema am Freitag auf die Agenda der Länderkammer ⁠gesetzt werden kann. Sie wolle aber noch länger ⁠mit dem Bund verhandeln. Beides könnte die von der Regierung geplante Verabschiedung der Gesundheitsreform vor der parlamentarischen Sommerpause gefährden.

Eine Zustimmung der Regierungsfraktionen im Bundestag halten Spahn und Miersch dagegen für sicher, zumal es in den Beratungen bereits einige Änderungen an dem Gesetzentwurf gab. So soll der künftige Krankenkassen-Beitrag für nicht arbeitende Lebenspartner nur noch 2,5 statt 3,5 Prozent betragen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte zudem am Montag erklärt, dass das Finanzministerium nun auch einen deutlich größeren Anteil der Kosten für die Grundsicherungsempfänger von den gesetzlichen Krankenkassen übernehmen wolle. Man beginne nun mit einer Milliarde Euro statt mit 250 Millionen Euro. Eigentlich müssten die gesamten ⁠zwölf Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Das lobte auch Spahn.

(Bericht von Andreas Rinke, Maria Martinez, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)