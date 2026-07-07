Bitkom erwartet für deutschen ITK-Markt 2026 Umsatzplus von über vier Prozent

Berlin, 07. Jul (Reuters) - ⁠Die deutsche Digitalwirtschaft wird einer Schätzung des Branchenverbands Bitkom zufolge auch dieses Jahr spürbar wachsen. Der hiesige Markt für IT und Telekommunikation dürfte gemessen am Umsatz um 4,1 Prozent auf 246,4 Milliarden Euro zulegen, teilte Bitkom am Dienstag in Berlin mit. 2024 und 2025 hatte es allerdings noch ein Plus von jeweils knapp ‌fünf Prozent gegeben. "Unternehmen und öffentliche Hand investieren weiter in Software, IT-Services, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit, auch wenn viele Entscheidungen angesichts der wirtschaftlichen Lage vorsichtiger getroffen werden", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Innerhalb der ⁠Branche planten 23 ⁠Prozent der Firmen 2026 mehr Investitionen als im Vorjahr. 57 Prozent wollten ihr bisheriges Niveau halten, 20 Prozent planten geringere Investitionen.

Ein großer Wachstumstreiber ist das Geschäft mit Software. Hier dürften die Umsätze in Deutschland dieses Jahr um 9,9 Prozent auf 58,1 Milliarden Euro steigen. Ein wesentlicher Teil entfalle dabei auf Software für den Betrieb öffentlicher Clouds. Die bislang noch relativ kleinen Umsätze mit KI-Plattformen dürften laut Bitkom ‌um mehr als 75 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zulegen, ‌nachdem sie bereits 2025 um 50 Prozent gewachsen waren. "Software, Cloud und KI sind die zentralen Wachstumstreiber der Digitalwirtschaft. Sie entscheiden zunehmend darüber, wie wettbewerbsfähig Unternehmen sind, wie schnell Deutschland Innovationen in die Anwendung bringt und wie effizient ⁠Verwaltungen arbeiten", so Wintergerst. Im Telekommunikationsmarkt werde dagegen 2026 nur ein moderates Umsatzplus von 1,4 Prozent auf 75,6 ‌Milliarden Euro erwartet.

WELTWEIT ABER ZU LANGSAM

Wintergerst sagte, die ⁠Digitalbranche sei einer der wenigen Lichtblicke in der Industrie. Im weltweiten Vergleich sei Deutschland aber auch hier zu langsam unterwegs. So dürfte der globale ITK-Markt (Informationstechnik und Telekommunikation) um 8,5 Prozent auf 5,9 Billionen Euro zulegen. Die USA dominierten den Markt mit einem Anteil von 41 ‌Prozent und einem Wachstum von 12,7 Prozent. Deutschland kommt ⁠demnach auf einen Anteil von 3,8 Prozent. "Die Schere ⁠zwischen den USA und China auf der einen und Deutschland und seinen europäischen Nachbarn auf der anderen Seite öffnet sich weiter." Andere Länder setzten digitale Technologien entschlossener ein und investieren viel mehr in Rechenzentren und Innovationen. "Unser Anspruch muss sein, wenn auch nicht die Umsatzvolumina, so zumindest die Wachstumsraten zu erreichen wie die USA", sagte Wintergerst.

Die schwarz-rote Bundesregierung sei im Digitalbereich aktiver als vorher die Ampel-Koalition. Die jetzige Regierung habe nach gut einem Jahr im Amt bereits 26 Digitalvorhaben erledigt. Als Beispiele nannte der Verband die Rechenzentrums-Strategie und das Veto- beziehungsweise Mitspracherecht des Digitalministeriums bei größeren IT-Ausgaben des ⁠Bundes. 126 Vorhaben seien in der Umsetzung, 69 allerdings noch nicht begonnen worden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)