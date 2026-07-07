Britischer Rechtspopulist Farage legt Abgeordnetenmandat nieder

London, ⁠07. Jul (Reuters) - Der britische Rechtspopulist Nigel Farage legt sein Abgeordnetenmandat nieder. Zugleich kündigte der Vorsitzende der Partei Reform UK am Dienstag an, bei der ‌Nachwahl in seinem Wahlkreis erneut anzutreten. Farage äußerte diese Absicht am Ende einer Fernsehansprache. Darin beklagte ⁠er ⁠sich über eine Einmischung der Presse in sein Familienleben und warf dem politischen Establishment vor, alles zu tun, um seine Partei zu behindern. Farage sagte, er wolle, dass seine Wähler entscheiden, ‌ob sie ihn weiterhin als ihren ‌Abgeordneten behalten möchten. "Dies wird eine Nachwahl des Volkes gegen das Establishment sein", sagte er. "Ich werde kämpfen, ⁠um zu gewinnen. Ich werde kämpfen, um die ‌politische Revolution fortzusetzen, die ⁠Reform begonnen hat."

Farage, einer der prominentesten Verfechter des britischen EU-Austritts (Brexit), war in den vergangenen Monaten wegen seiner Finanzen stark in die Kritik ‌geraten. Mit dem ⁠Schritt, sich erneut dem ⁠Votum der Wähler zu stellen, will Farage nun offenbar in die Offensive gehen. Nachwahlen einzelner Parlamentssitze haben in Großbritannien oft eine hohe symbolische Bedeutung und können die nationale politische Stimmung widerspiegeln.

(Bericht von: William James, Muvija M; bearbeitet von Sabine EhrhardtRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)