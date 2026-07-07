Corporate News Matador Secondary Private Equity AG - Erstmals mittelfristige Ambition definiert: Matador Secondary Private Equity AG plant organische Verdopplung bis 2030

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Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Planzahlen
Corporate News Matador Secondary Private Equity AG - Erstmals mittelfristige Ambition definiert: Matador Secondary Private Equity AG plant organische Verdopplung bis 2030

07.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Corporate News Matador Secondary Private Equity AG

Erstmals mittelfristige Ambition definiert: Matador Secondary Private Equity AG plant organische Verdopplung bis 2030

Sarnen, 7. Juli 2026 - Die Matador Secondary Private Equity AG gibt erstmals ihre mittelfristigen Ambitionen bekannt. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 strebt das Management eine ungefähre Verdopplung der Werte aus dem Geschäftsjahr 2025 an:

  • Private-Equity-Portfoliowert: 125 bis 150 Millionen CHF
  • NAV (Eigenkapital): 85 bis 110 Millionen CHF

Diese organische Entwicklung stützt sich auf die historischen Private Equity Portfoliorenditen von Matador (10 % bis 16 %) sowie die aktuelle Portfoliostruktur. Flankiert wird das Wachstum durch das Heben stiller Reserven in der Bilanz. Alle Investitionen folgen dabei weiterhin dem kompromisslosen Grundsatz „Quality First“.

Dr. Florian Dillinger, Vorsitzender des Verwaltungsrats: „Nach dem jüngsten Börsengang an der SIX Swiss Exchange wollen wir Investoren unser Wertschöpfungspotenzial noch transparenter machen. Wir blicken auf Basis unserer aktuellen Entwicklungen im Portfolio äußerst zuversichtlich in die Zukunft.“

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), gegründet 2005 mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt

Matador Secondary Private Equity AG

Grundacher 5, CH-6060 Sarnen

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Matador Secondary Private Equity AG
Grundacher 5
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Schweiz
Telefon:0041 (41) 662 10 62
Fax:0041 (41) 661 08 62
E-Mail:office@matador.ch
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