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DAX® - Erneutes Allzeithoch

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Erneutes Allzeithoch

Beim DAX® gelang auch der Start in die neue Woche. Per Saldo steht somit den dritten Handelstag in Folge ein neues Allzeithoch zu Buche – dieses Mal punktgenau bei 25.900 Punkten. Die hohe Bedeutung des Deckels bei 25.500 Punkten hatten wir an dieser Stelle gebetsmühlenartig betont. Mittlerweile können Anlegerinnen und Anleger von einem validen Ausbruch ausgehen. Auf diesem Niveau hatte das Aktienbarometer seit Januar mehrfach wichtige Hochpunkte ausgebildet. Der Vorstoß in „uncharted territory“ geht im Tagesbereich mit dem Abschluss eines sog. „1-2-3-Bodens“ und einem Kursziel von 26.300 Punkten einher. Übergeordnet besitzt der beschriebene Ausbruch aber noch eine ganz andere Dimension. Schließlich kann der Einbruch vom Frühjahr – inklusive der anschließenden Erholung – im Wochenbereich als klassische V-Formation interpretiert werden. Langfristig hält dieses Kursmuster sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 29.000 Punkten bereit. Die Ausbruchszone bei rund 25.500 Punkten ermöglicht aktuell eine engmaschige Absicherung, während die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.290 Punkten) als strategische Risikobegrenzung prädestiniert ist.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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