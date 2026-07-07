Dax gibt leicht nach – Chipwerte korrigieren erneut

Der Dax ist am Dienstag nach seinem Rekordlauf der vergangenen Tage recht stabil in den Handel gestartet. Eine deutliche Schwäche von KI-Werten in Asien drückte in Summe nur geringfügig auf die Stimmung der Anleger an Europas Börsen. Der deutsche Leitindex gab um 0,1 Prozent auf 25.788 Punkte nach.

Der MDax legte derweil um 0,4 Prozent auf 33.425 Punkte zu.

Seinen fast sechs Monate alten Höchststand hatte der Dax am vergangenen Donnerstag getoppt, am Freitag die Marke von 25.800 Punkten übersprungen und am Montag erstmals die Marke von 25.900 Punkten getestet.

Samsung belastet Chipwerte

Für Europas Halbleiterwerte zeichnet sich am Dienstag wieder ein schwieriger Tag ab. Eine deutliche Schwäche der KI-Werte am Morgen in Asien macht ihnen das Leben schwer. Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, ging zwischenzeitlich mit Minus acht Prozent wieder in eine Handelsunterbrechung. Die Aktien von Samsung brachen nach der Veröffentlichung von Eckdaten zum zweiten Quartal sogar um zehn Prozent ein. Zuletzt dämmten beide allerdings ihre Verluste etwas ein.

Die Samsung-Resultate seien auf den ersten Blick zwar hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Aktien seien aber "priced for perfection" - also mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten. Der "erste KI-Stresstest" habe nun nicht geklappt, denn die erhoffte "positive Überraschung on top" sei ausgeblieben.

Rund 51 Milliarden Euro Gewinn Samsung meldet Rekordgewinne dank KI heute · 03:21 Uhr · dpa-AFX

Insgesamt verändere sich gerade die Erwartungshaltung, erklärte Innes. Nicht mehr die aktuelle starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.

Auch die Experten von Morgan Stanley konstatierte eine Veränderung in der KI-Landschaft, führte Innes weiter aus. Nicht mehr die Chip-Werte als Ausrüster der KI-Welle seien gefragt, sondern eher die sogenannten Hyperscaler - also die Betreiber riesiger Cloud-Rechenzentren.

Infineon-Aktien verloren in den ersten Handelsminuten rund drei Prozent an Wert. Die ebenfalls rege gehandelten Papiere von ASML verloren noch vier Prozent gegenüber dem Euronext-Schluss. Die Niederländer sind als Spezialist für Lithografiesysteme Zulieferer der Chip-Branche.

Unter Druck gerieten auch die Aktien von Anlagenbauern wie Aixtron und Suss Microtec, die 2026 bisher bärenstark gelaufen sind.

Kion-Aktie legt deutlich zu

Die Kion-Aktie setzt am Dienstag dank einer optimistischen Einschätzung der US-Bank Morgan Stanley ihren Ende Juni gestarteten Erholungslauf fort. In den ersten Handelsminuten stieg die Aktie um rund 4,5 Prozent. Damit ist nach den zuletzt übersprungenen charttechnischen Widerständen in Form der 21- und der 50-Tage-Linien auch die 90-Tage-Linie bei um die 44,60 Euro überwunden.

Analyst Max Yates hob das Kursziel für die Kion-Aktie von 48 auf 62 Euro an und stufte das im MDax notierte Papier von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Mit dem neuen Ziel sieht er, bezogen auf den Schlusskurs des Vortages, nun ein Potenzial von 41 Prozent. Das höchste Kursziel unter den rund 20 von Bloomberg ausgewerteten Analysehäusern hat indes JPMorgan mit 76 Euro.

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